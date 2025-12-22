भीषण हादसा: दुर्घटनाग्रस्त कार देखने रुकी भीड़ को पीछे से आई बेलगाम कार ने रौंदा, 5 गंभीर

बैतूल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika)
Horrific Accident : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते रास्ते से गुजरने वाले राहगीर संबंधित कार सवारों की मदद के लिए रुक गए। देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच मौके से गुजरी एक अन्य कार ने सड़क पर इकट्ठा उस भीड़ में मौजूज कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। कार आगे जाकर एक बाइक से टकराते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के चलते मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल, हादसे का शिकार 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
यह पूरी घटना बैतूल नागपुर-भोपाल नेशनल हाईवे की है। बताया जा रहा है कि, इस पूरे हादसे का कारण सड़क पर फैली गिट्टी रहा है, जिसस पहले अनियंत्रित होकर पलटी कार भी पलटी और और दूसरी कार ने भी उसी गिट्टी के चलते अनियंत्रित होकर भीड़ को शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक, सपना डैम के पास ये बारीक गिट्टी बड़ी संख्या में बिखरी हुई है, जिसकी वजह से एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में कार चालक घायल हुआ था, जिसे देखने के लिए कुछ लोग हाईवे पर रुके थे। इसी दौरान पीछे से आ रही है कार गिट्टी की वजह से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए आगे जाकर पलट गई।
इस घटना में तीन वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। विशेष रूप से पांच लोग ही घायल हुए हैं। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल, घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। वहीं, नेशनल हाईवे पर फैली गिट्टी भी हटाई गई है।
