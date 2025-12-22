भीषण हादसा: दुर्घटनाग्रस्त कार देखने रुकी भीड़ को पीछे से आई बेलगाम कार ने रौंदा, 5 गंभीर

Horrific Accident : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते रास्ते से गुजरने वाले राहगीर संबंधित कार सवारों की मदद के लिए रुक गए। देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच मौके से गुजरी एक अन्य कार ने सड़क पर इकट्ठा उस भीड़ में मौजूज कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। कार आगे जाकर एक बाइक से टकराते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के चलते मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल, हादसे का शिकार 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।