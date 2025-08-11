MP में शहर सीमा विस्तार की तैयारी तेज, जोड़े जाएंगे 5 नए क्षेत्र, बढ़ेगा राजस्व

municipality boundary expansion: बैतूल शहर की बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और आसपास के इलाकों में बदलती जीवनशैली को देखते हुए नगर पालिका ने शहर सीमा विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम शुरु कर दिया है। नगरपालिका का मानना है कि आस-पास के ऐसे क्षेत्र जो व्यावहारिक रूप से शहर से जुड़ चुके हैं, उन्हें नगर पालिका की सीमा में शामिल करने से वहां के लोगों को शहरी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
नगर पालिका की प्रस्तावित योजना के अनुसार, आसपास के पांच प्रमुख क्षेत्रों को जल्द नगर पालिका सीमा में जोड़ा जा सकता है। हाल ही में हुई नगरपालिका परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल जनहित में है, बल्कि इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। (MP News)
अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह से जनहित, शासनहित और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। नगरपालिका परिषद ने भी शहर की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अगले चरण में सर्वेक्षण, जनमत और आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद ये पांचों क्षेत्र आधिकारिक रूप से नगर पालिका का हिस्सा बन जाएंगे।
बीते दस साल में बैतूल शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। शहर का आबादी क्षेत्र बड़ोरा, गउठाना, सोनाघाटी, सोनाहिल कॉलोनी तक पहुंच गया है। एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र और शहर आपस में मिल गए हैं, लेकिन इसका लाभ बैतूल नगरपालिका को नहीं मिल रहा है। यदि यह क्षेत्र नगरपालिका सीमा में आ जाते हैं तो नगरपालिका की आय में वृद्धि होगी। (MP News)
वहीं नपा को निगम का दर्जा भी मिल सकता है। इससे शासन से मिलने वाली वित्तीय मदद में भी वृद्धि होगी। अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य वहां के नागरिकों को शहरी सुविधाओं से सीधे जोड़ना, निकाय के राजस्व में वृद्धि करना और पंचायतों के विकास कार्यों में भी गति लाना है।
नपा सीएमओ सतीष मटसेनिया ने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से बैतूल का विस्तार तेजी से हो रहा है। शहर ग्राम पंचायतों की सीमा तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए ही नगरपालिका ने सीमा वृद्धि का प्रस्ताव लिया है। परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। सीमा वृद्धि होने से बैतूल नगरपालिका के राजस्व में वृद्धि होगी। (municipality boundary expansion)