MP में शहर सीमा विस्तार की तैयारी तेज, जोड़े जाएंगे 5 नए क्षेत्र, बढ़ेगा राजस्व

municipality boundary expansion: बैतूल शहर की बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और आसपास के इलाकों में बदलती जीवनशैली को देखते हुए नगर पालिका ने शहर सीमा विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम शुरु कर दिया है। नगरपालिका का मानना है कि आस-पास के ऐसे क्षेत्र जो व्यावहारिक रूप से शहर से जुड़ चुके हैं, उन्हें नगर पालिका की सीमा में शामिल करने से वहां के लोगों को शहरी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।