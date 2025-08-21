उफनती नदी में गिरा शराबी युवक, सामने आया हादसे का Live Video

बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार हुआ युवक शराब के नशे में धुत था। बहाव के कारण पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव चल रहा था। ऐसे में नदी के दोनों तरफ लोग इकट्ठे थे। कई लोग उसे बहाव में जाने से रोक भी रहे थे। बावजूद इसके शराबी युवक ने किसी की नहीं सुनी और तेज बहाव के बीच से दौड़ते हुए पुलिया पार करने लगा। लेकिन, देखते ही देखते बहाव की चपेट में आकर नदी में जा गिरा। इस घटनाक्रम को पुलिया के छोर पर खड़े किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।