Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

उफनती नदी में गिरा शराबी युवक, सामने आया हादसे का Live Video

Accident Live Video : जमन्या गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक उफनती नदी पार करते वक्त बहाव में गिरता नजर आया है।

बेतुल

Faiz Mubarak

Aug 21, 2025

Accident Live Video
उफनती नदी में गिरा शराबी युवक (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Accident Live Video : मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरु हो गया है। ऐसे में कई इलाकों में नदी नाले-उफान पर हैं, जिससे जुड़े हादसों की खबरों भी लगातार सामने आ रही हैं। बात करें बैतूल की तो यहां से भी एक हादसे से जुड़ा मामला खासा चर्चा में है। जिले के भैंसदेही ब्लॉक में स्थित जमन्या गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक उफनती नदी पार करते वक्त बहाव में गिरता नजर आया है।

बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार हुआ युवक शराब के नशे में धुत था। बहाव के कारण पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव चल रहा था। ऐसे में नदी के दोनों तरफ लोग इकट्ठे थे। कई लोग उसे बहाव में जाने से रोक भी रहे थे। बावजूद इसके शराबी युवक ने किसी की नहीं सुनी और तेज बहाव के बीच से दौड़ते हुए पुलिया पार करने लगा। लेकिन, देखते ही देखते बहाव की चपेट में आकर नदी में जा गिरा। इस घटनाक्रम को पुलिया के छोर पर खड़े किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

पशु क्रूरता की सारी हदें पार, बकरी के साथ आपत्तिजनक कृत्य, आरोपी पर FIR
भोपाल
Animal Cruelty Case

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सामने आए वीडियो में एक शराबी युवक उफनती नदी पार करने की कोशिश करता है और तेज तेज दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन, बहाव तेज होने के कारण अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो नदी में जा गिरता है। हालांकि, घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को डूबने से पहले रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि समय पर मदद मिलने से युवक की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

जरा सी लापरवाही पड़ सकती है जान पर भारी

लगातार बारिश के चलते जिलेभर की नदी और नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही दिखाते हुए इन्हें पार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की चेतावनियों के बावजूद इस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जो जान जोखिम में डालने की खुली मिसाल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / उफनती नदी में गिरा शराबी युवक, सामने आया हादसे का Live Video

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.