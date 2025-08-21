उफनती नदी में गिरा शराबी युवक, सामने आया हादसे का Live Video

Accident Live Video : मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरु हो गया है। ऐसे में कई इलाकों में नदी नाले-उफान पर हैं, जिससे जुड़े हादसों की खबरों भी लगातार सामने आ रही हैं। बात करें बैतूल की तो यहां से भी एक हादसे से जुड़ा मामला खासा चर्चा में है। जिले के भैंसदेही ब्लॉक में स्थित जमन्या गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक उफनती नदी पार करते वक्त बहाव में गिरता नजर आया है।
बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार हुआ युवक शराब के नशे में धुत था। बहाव के कारण पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव चल रहा था। ऐसे में नदी के दोनों तरफ लोग इकट्ठे थे। कई लोग उसे बहाव में जाने से रोक भी रहे थे। बावजूद इसके शराबी युवक ने किसी की नहीं सुनी और तेज बहाव के बीच से दौड़ते हुए पुलिया पार करने लगा। लेकिन, देखते ही देखते बहाव की चपेट में आकर नदी में जा गिरा। इस घटनाक्रम को पुलिया के छोर पर खड़े किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
सामने आए वीडियो में एक शराबी युवक उफनती नदी पार करने की कोशिश करता है और तेज तेज दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन, बहाव तेज होने के कारण अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो नदी में जा गिरता है। हालांकि, घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को डूबने से पहले रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि समय पर मदद मिलने से युवक की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
लगातार बारिश के चलते जिलेभर की नदी और नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही दिखाते हुए इन्हें पार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की चेतावनियों के बावजूद इस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जो जान जोखिम में डालने की खुली मिसाल है।