गांव में नहीं थी सड़क, बीमार बुजुर्ग को खटिया पर उठाने को मजबूर ग्रामीण, वीडियो वायरल

elderly patient on cot video viral:बैतूल के भीमपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पिपरिया के अंतर्गत आने वाले गांव सांगवानी में सड़क न होने की वजह से एक बुजुर्ग मरीज को एंबुलेंस तक पहुंचाने ग्रामीणों और परिजनों को खटिया का सहारा लेना पड़ा। लगभग एक किलोमीटर तक बुजुर्ग को खटिाया पर लिटाकर मुख्य सड़क तक पहुंचे। इसके बाद भीमपुर अस्पताल ले जाया गया। यहां से बैतूल रैफर किया है। बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। खबर के अंत में देखें वायरल वीडियो। (mp news)
आशाराम यादव (70) को सोमवार शाम अचानक खून की उल्टी होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस को बुलाया, लेकिन कच्ची सड़क के कारण वाहन गांव तक नहीं आ पाया। मजबूरी में परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से आशाराम को चारपाई (खाट) पर लिटाकर करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। सांगवानी जोड़ पर एंबुलेंस पहले से इंतजार कर रही थी। इसके बाद मरीज को भीमपुर अस्पताल ले गए। यहां से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रैफर कर दिया है। (mp news)
ग्राम के रामू यादव ने बताया सड़क इतनी खराब है कि बरसात में यहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए ले जाना चुनौती बन जाता है। मार्ग पर मोटरसाइकिल तक चलाना मुश्किल होता है। बुजुर्ग को एक किमी तक खाट पर लिटाकर सांगवानी सांगवानी जोड़ तक पहुंचे और फिर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। कई बार शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बन पा रही है। (mp news)