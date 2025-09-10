Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

गांव में नहीं थी सड़क, बीमार बुजुर्ग को खटिया पर उठाने को मजबूर ग्रामीण, वीडियो वायरल

MP News: सड़क खराब होने से ग्रामीणों को बुजुर्ग मरीज को खटिया पर लगभग 1 किमी पैदल ले जाना पड़ा। प्रशासन की अनदेखी ने इलाज में खतरनाक विलंब पैदा किया।

बेतुल

Akash Dewani

Sep 10, 2025

elderly patient on cot video viral Sangwani village mp news
elderly patient on cot video viral Sangwani village (Patrika.com)

elderly patient on cot video viral:बैतूल के भीमपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पिपरिया के अंतर्गत आने वाले गांव सांगवानी में सड़क न होने की वजह से एक बुजुर्ग मरीज को एंबुलेंस तक पहुंचाने ग्रामीणों और परिजनों को खटिया का सहारा लेना पड़ा। लगभग एक किलोमीटर तक बुजुर्ग को खटिाया पर लिटाकर मुख्य सड़क तक पहुंचे। इसके बाद भीमपुर अस्पताल ले जाया गया। यहां से बैतूल रैफर किया है। बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। खबर के अंत में देखें वायरल वीडियो। (mp news)

बुजुर्ग की तबियत हुई खराब, गांव के भीतर नहीं जा पाई एंबुलेंस

आशाराम यादव (70) को सोमवार शाम अचानक खून की उल्टी होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस को बुलाया, लेकिन कच्ची सड़क के कारण वाहन गांव तक नहीं आ पाया। मजबूरी में परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से आशाराम को चारपाई (खाट) पर लिटाकर करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। सांगवानी जोड़ पर एंबुलेंस पहले से इंतजार कर रही थी। इसके बाद मरीज को भीमपुर अस्पताल ले गए। यहां से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रैफर कर दिया है। (mp news)

ये भी पढ़ें

‘भारी बारिश’ बनेगी आफत, इन जिलों में झमाझम का अलर्ट, 15 सितंबर से भीगेगा पूरा प्रदेश
भोपाल
heavy rain alert after 4 days mp weather update

गांव में सड़क की हालत बदहाल

ग्राम के रामू यादव ने बताया सड़क इतनी खराब है कि बरसात में यहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए ले जाना चुनौती बन जाता है। मार्ग पर मोटरसाइकिल तक चलाना मुश्किल होता है। बुजुर्ग को एक किमी तक खाट पर लिटाकर सांगवानी सांगवानी जोड़ तक पहुंचे और फिर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। कई बार शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बन पा रही है। (mp news)

ये भी पढ़ें

Railway Updates: MP में 4 ट्रेनों का रूट बदला, चार बीच रास्ते में रुकेंगी, ये है कारण
अशोकनगर
train route change september october railway updates mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 11:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / गांव में नहीं थी सड़क, बीमार बुजुर्ग को खटिया पर उठाने को मजबूर ग्रामीण, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.