गांव में नहीं थी सड़क, बीमार बुजुर्ग को खटिया पर उठाने को मजबूर ग्रामीण, वीडियो वायरल

elderly patient on cot video viral:बैतूल के भीमपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पिपरिया के अंतर्गत आने वाले गांव सांगवानी में सड़क न होने की वजह से एक बुजुर्ग मरीज को एंबुलेंस तक पहुंचाने ग्रामीणों और परिजनों को खटिया का सहारा लेना पड़ा। लगभग एक किलोमीटर तक बुजुर्ग को खटिाया पर लिटाकर मुख्य सड़क तक पहुंचे। इसके बाद भीमपुर अस्पताल ले जाया गया। यहां से बैतूल रैफर किया है। बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। खबर के अंत में देखें वायरल वीडियो। (mp news)