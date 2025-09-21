Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

स्टेशन को मिला नई अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, यात्रियों को होगा लाभ

Railway Updates: भारतीय रेल ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस एरोड-जोगबनी-एरोड के संचालन की घोषणा की है। इस नई अमृत भारत ट्रेन को एमपी के कई स्टशनों में भी स्टॉपेज दिया गया है।

बेतुल

Akash Dewani

Sep 21, 2025

Erode-Jogbani Amrit Bharat Express betul station railway updates
Erode-Jogbani Amrit Bharat Express betul station railway updates (फोटो- इंडियन रेलवे वेबसाइट)

Amrit Bharat Express: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेल ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस (16601/16602, एरोड-जोगबनी एरोड) के संचालन की घोषणा की है, जिसमें बैतूल रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव मिलेगा। यह ट्रेन 25 सितम्बर से दक्षिण भारत के एरोड (तमिलनाडु) से लेकर बिहार के जोगबनी तक नियमित रूप से चलेगी और इसके मार्ग में मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के प्रमुख स्टेशन भी शामिल होंगे। बिहार सहित उत्तर भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभदेगी। (Railway Updates)

नागपुर के यात्रियों को लाभ

नागपुर मंडल के यात्रियों, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश की दिशा में यात्रा करने वालों के लिए यह नई अमृत भारत एक्सप्रेस सीधा, तेज और आरामदायक विकल्प साबित होगी। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे क्षेत्रीय यात्रियों की लम्बी दूरी की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। (Railway Updates)

ये भी पढ़ें

महिला कांस्टेबल से अत्याचार के मामले में घिरा भाजपा नेता, जयस ने दी चेतावनी
बड़वानी
bjp leader accused tribal woman constable case jays mp news

एरोड से जोगबनी तक का सफर

ट्रेन 16601, एरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस 25 सितम्बर (गुरुवार) सुबह 08.10 बजे एरोड से प्रस्थान करेगी और 27 सितम्बर (शनिवार) शाम 07.00 बजे जोगबनी पहुंचेगी। नागपुर मंडल से गुजरते समय ट्रेन बल्लारशाह जं. पर 06.10 पहुंचकर, 06.15 को प्रस्थान करेगी। चंद्रपुर स्टेशन पर 06.25 बजे पहुंचकर सेवाग्राम स्टेशन पर आगमन 08.05 पहुंचेगी। 08.15 बजे प्रस्थान तक नागपुर 09.20 पहुंचेगी। 09.25 बजे प्रस्थान कर बैतूल 12.18 बजे पहुंचेगी। यहां से 12.20 बजे प्रस्थान कर घोड़ाडोंगरी 12.55 पहुंचेगी। यहां से 12.57 प्रस्थान करेगी।

आपको बता दें कि, यह ट्रेन एमपी के 9 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। यह बैतूल और घोड़ाडोंगरी के बाद इटारसी जंक्शन, पिपरिया, गाडरवारा, जबलपुर, कटनी जंक्शन, मैहर और सतना स्टेशन में भी रुकेगी। यहां से ट्रेन उत्तरप्रदेश की तरफ निकल जाएगी। (Railway Updates)

ये भी पढ़ें

माता के भक्तों को राहत, स्टेशन को मिला 15 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज
कटनी
navratri 2025 train stopage maihar station mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 08:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / स्टेशन को मिला नई अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, यात्रियों को होगा लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.