स्टेशन को मिला नई अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, यात्रियों को होगा लाभ

Amrit Bharat Express: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेल ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस (16601/16602, एरोड-जोगबनी एरोड) के संचालन की घोषणा की है, जिसमें बैतूल रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव मिलेगा। यह ट्रेन 25 सितम्बर से दक्षिण भारत के एरोड (तमिलनाडु) से लेकर बिहार के जोगबनी तक नियमित रूप से चलेगी और इसके मार्ग में मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के प्रमुख स्टेशन भी शामिल होंगे। बिहार सहित उत्तर भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभदेगी। (Railway Updates)