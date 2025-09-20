Patrika LogoSwitch to English

कटनी

माता के भक्तों को राहत, स्टेशन को मिला 15 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज

MP News: नवरात्रि पर भक्तों के लिए बड़ी राहत... रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी स्टॉपेज की सौगात दी है। अब सीधे मां के दरबार पहुंच पाएंगे श्रद्धालु।

कटनी

Akash Dewani

Sep 20, 2025

navratri 2025 train stopage maihar station mp news
navratri 2025 train stopage maihar station (फोटो- सोशल मीडिया)

Train Stopage: नवरात्री (Navratri) में आस्था के केंद्र मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी मैहर पहुंचते हैं। कटनी जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है और तीन दिशाओं की ओर से आने वाली ट्रेनों में सवार यात्री जंक्शन आकर अन्य ट्रेनों से रवाना होते हैं। माता के दर्शन को जाने से वाले यात्रियों को इस बार जंक्शन पर राहत मिलेगी। रेलवे ने कटनी से होकर गुजरने वाले 15 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज मैहर में दिया है। (mp news)

पांच-पांच मिनट का होगा स्टॉपेज

इन ट्रेनों 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 5-5 मिनट का मैहर में स्टॉपेज होगा। विदित हो कि जंक्शन से प्रतिदिन औसतन 20 हजार यात्री सफर करने के लिए यहां सफर करते हैं। मैहर मेला के दौरान यात्रियों का आकड़ा करीब 35 हजार पहुंच जाता है। स्टेशन भीड़ से खचाखच भर जाता है।

दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य मातारानी की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए दूरदराज से कटनी पहुंच रहे है। यहां से प्रतिमाएं ट्रेनों में रखकर भी ले जाई जा रही है। बीती रात प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर उप्र के बांदा जिले से समिति के सदस्य कटनी पहुंचे और प्रतिमा लेकर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। (mp news)

इन ट्रेनों का होगा स्टॉपेज

ट्रेन संख्या 11055/56 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस। ट्रेन संख्या 11059/60 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12669/70 चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19051/52 वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 11045/46 कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 15266/67 एलएलटी-रक्सौल एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 18201/02 दुर्ग-नवतनवा एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 11037/38 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 17610/09 पूर्णा-पटना एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22103/04 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट। ट्रेन नंबर 18610/09 लोकमान्य-रांची एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22971/72 बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22131/32 पुणे-वाराणसी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 15647/48 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी। ट्रेन नंबर 19045/46 सूरत-छपरा एक्सप्रेस।

20 Sept 2025 03:34 pm

20 Sept 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / माता के भक्तों को राहत, स्टेशन को मिला 15 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज

