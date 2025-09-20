माता के भक्तों को राहत, स्टेशन को मिला 15 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज

Train Stopage: नवरात्री (Navratri) में आस्था के केंद्र मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी मैहर पहुंचते हैं। कटनी जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है और तीन दिशाओं की ओर से आने वाली ट्रेनों में सवार यात्री जंक्शन आकर अन्य ट्रेनों से रवाना होते हैं। माता के दर्शन को जाने से वाले यात्रियों को इस बार जंक्शन पर राहत मिलेगी। रेलवे ने कटनी से होकर गुजरने वाले 15 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज मैहर में दिया है। (mp news)