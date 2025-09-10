‘सब दुआओं में याद रखना’…. सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर होटल मालिक ने उठाया खौफनाक कदम

गंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक होटल संचालक अमित परवेलकर ने अपने घर के बेडरूम में फांसी लगा ली। अमित काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने आवाज दी। आवाज देने पर उसने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस को सूचना दी गई और फिर दरवाजा तोड़कर परिजन अंदर पहुंचे। सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा।