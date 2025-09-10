‘सब दुआओं में याद रखना’…. सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर होटल मालिक ने उठाया खौफनाक कदम

MP News: बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड निवासी एक युवक ने घर में ही सोमवार रात आत्महत्या कर ली। मृतक अमित परवेलकर (28) ने आत्महत्या करने के पहले इंस्टाग्राम (social media) पर पोस्ट किया था कि अब अमित को सब याद रखना अपनी दुआओं में या यादों में। मामले को प्रेम-प्रसंग (love affair) से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक होटल संचालक अमित परवेलकर ने अपने घर के बेडरूम में फांसी लगा ली। अमित काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने आवाज दी। आवाज देने पर उसने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस को सूचना दी गई और फिर दरवाजा तोड़कर परिजन अंदर पहुंचे। सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मंगलवार को शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। टीआई नीरज पाल ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। घटना से कुछ घंटे पहले गुस्से में उसने घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया था, जिससे उसके हाथ में चोट आ गई थी। मौके पर पुलिस को हाथ पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अमित हाउसिंग बोर्ड में आई का भोजनालय नाम से होटल चलाता था और जिला अस्पताल के रिटायर्ड ड्रेसर सुधीर परवलकर का छोटा बेटा था। अमित दो भाइयों में छोटा और पांच बहनों का भाई था। अचानक हुई इस घटना से परिवार और पूरा क्षेत्र सदमे में हैं।