22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

‘भारतीय रेलवे’ का अहम फैसला, दिव्यांग यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर…

Indian Railway: अब दिव्यांग यात्री के रियायती टिकट पर अटेंडर का नाम रेलवे यात्री (नाम परिवर्तन) नियम, 1990 के तहत बदला जा सकेगा।

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Astha Awasthi

Jan 22, 2026

Indian Railways

Indian Railways प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा को आसान बनाते हुए रियायती रिजर्वेशन टिकट व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। रेलवे ने अब यह सुविधा दे दी है कि टेनों में सफर करने वाले दिव्यांग यात्री अपने साथ यात्रा करने वाले अटेंडर का नाम रियायती रिजर्वेशन टिकट में बिना टिकट कैंसिल किए बदल सकेंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने विधिवत पत्र जारी कर दिया है। अब तक की व्यवस्था में दिव्यांग यात्रियों को रियायती टिकट बुक कराने के बाद अंटेंडर का नाम बदलने की अनुमति नहीं थी।

बदला जा सकेगा अटेंडर का नाम

यदि किसी कारणवश नामित अटेंडर यात्रा नहीं कर पाता था, तो दिव्यांग यात्री को पूरा टिकट रद्द कर नया टिकट बनवाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में न केवल टिकट कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता था, बल्कि कई बार दोबारा रिजर्वेशन न मिलने से यात्रा ही बाधित हो जाती थी। विशेषकर लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाती थी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब दिव्यांग यात्री के रियायती टिकट पर अटेंडर का नाम रेलवे यात्री (नाम परिवर्तन) नियम, 1990 के तहत बदला जा सकेगा।

शर्त यह रहेगी कि नाम परिवर्तन के कारण किराए में किसी भी प्रकार का अंतर, रिफंड या अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय दिव्यांग यात्रियों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी को इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।

दिव्यांगों को सफर में होगी आसानी

मप्र दृष्टिहीन कल्याण संघ के महासचिव रूपेश मानेकर बताया रेलवे के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा यह दिव्यांग यात्रियों के हित में व्यावहारिक फैसला है। उन्होंने बताया कि कई बार अटेंडर का रिजर्वेशन कराने के बाद किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक कारण से वह यात्रा करने से मना कर देता था। ऐसी स्थिति में दिव्यांग यात्री को दोबारा रिजर्वेशन कराना पड़ता था, जिससे समय, पैसा और मानसिक तनाव तीनों बढ़ जाते थे। कैंसिलेशन चार्ज अलग से लगता था और सीट न मिलने की आशंका बनी रहती थी।

ये भी पढ़ें

मेट्रो की ‘ऑरेंज लाइन’ के लिए टूटेंगे 300 मकान-दुकान ! रहवासियों में दहशत
भोपाल
Metro Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / ‘भारतीय रेलवे’ का अहम फैसला, दिव्यांग यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर…

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दूषित पानी से दानवाखेड़ा में खुजली का प्रकोप, पहले दो बच्चों की जा चुकी जान, फिर भी प्रशासन बेपरवाह

betul news
बेतुल

एजेंडे पर ही सवाल, हंगामे में स्थगित हुई नगर पालिका परिषद की बैठक

betul news
बेतुल

महिला को युवक करता था परेशान,देवर और पड़ोसियों के साथ मिलकर की हत्या

patrika news
बेतुल

6.97 करोड़ से अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगेगा

patrika news
बेतुल

हत्यारों को फांसी पर लटकाने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.