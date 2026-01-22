‘भारतीय रेलवे’ का अहम फैसला, दिव्यांग यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर…

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा को आसान बनाते हुए रियायती रिजर्वेशन टिकट व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। रेलवे ने अब यह सुविधा दे दी है कि टेनों में सफर करने वाले दिव्यांग यात्री अपने साथ यात्रा करने वाले अटेंडर का नाम रियायती रिजर्वेशन टिकट में बिना टिकट कैंसिल किए बदल सकेंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने विधिवत पत्र जारी कर दिया है। अब तक की व्यवस्था में दिव्यांग यात्रियों को रियायती टिकट बुक कराने के बाद अंटेंडर का नाम बदलने की अनुमति नहीं थी।