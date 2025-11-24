KBC: अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देंगी MP की बेटी, इस दिन आएगा एपिसोड

kavita parkhe of betul in KBC Hot Seat (फोटो- सोशल मीडिया)
KBC Hot Seat:बैतूल जिले की होनहार बेटी कविता पारखे (Kavita Parkhe) ने अपनी लगन और मेहनत से केबीसी (Kaun Banega Crorepati) में जगह बनाई है। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट तक पहुंचकर बैतूल जिले का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड आज 24 नवंबर और 25 नवंबर 2025 को रात 9 बजे सोनी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस शो में कविता अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर नजर आएंगी।
कविता पारखे ने बताया पिछले 9 वर्षों से केबीसी में आने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि जीवन में एक बार हॉट सीट पर अवश्य बैठें। उन्होंने कहा कि आज यह सपना पूरा हो गया है, जिससे वह बेहद खुश और उत्साहित हैं। कविता मूलतः बैतूल की जन्मभूमि से ही हैं और उनका ससुराल भी बैतूल रामनगर का ही है। पेशे से वह जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा में असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हैं। बीएससी मैथ्स, एमएस डबल्यू, हिंदी टाइपिंग म.प्र. मुद्रलेखन बोर्ड और एनसीसी के एबीसी प्रमाणपत्र हासिल किए हैं।
9 सालों की लगातार मेहनत और नियमित अभ्यास ने आखिरकार कविता को देश के सबसे लोकप्रिय ज्ञान-आधारित कार्यकम की हॉट सीट तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अपने आत्मविश्वास और जान से हर किसी को प्रभावित कर दिया। कविता ने बताया कि सरकारी नौकरी में व्यक्ति सिर्फ पैसा कमा सकता है। नाम और पहचान नहीं मिलती।
इस वजह नाम के लिए केबीसी में शामिल होने के लिए लगातार मेहनत की। कार्यक्रम के माध्यम से अमिताथ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने बैठना भी सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि केबीसी में जीतने वाली राशि से बच्चों के बेहतर एजुकेशन, घर और पति के बिजनेस को लेकर प्रयास करेगी।
