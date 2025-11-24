KBC: अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देंगी MP की बेटी, इस दिन आएगा एपिसोड

कविता पारखे ने बताया पिछले 9 वर्षों से केबीसी में आने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि जीवन में एक बार हॉट सीट पर अवश्य बैठें। उन्होंने कहा कि आज यह सपना पूरा हो गया है, जिससे वह बेहद खुश और उत्साहित हैं। कविता मूलतः बैतूल की जन्मभूमि से ही हैं और उनका ससुराल भी बैतूल रामनगर का ही है। पेशे से वह जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा में असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हैं। बीएससी मैथ्स, एमएस डबल्यू, हिंदी टाइपिंग म.प्र. मुद्रलेखन बोर्ड और एनसीसी के एबीसी प्रमाणपत्र हासिल किए हैं।