Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

KBC: अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देंगी MP की बेटी, इस दिन आएगा एपिसोड

KBC: 9 साल की लगातार तैयारी के बाद बैतूल की कविता पारखे ने केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचकर जिले का नाम देशभर में रोशन किया।

1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Akash Dewani

Nov 24, 2025

kbc hot seat betul kavita parkhe amitabh bachchan

kavita parkhe of betul in KBC Hot Seat (फोटो- सोशल मीडिया)

KBC Hot Seat:बैतूल जिले की होनहार बेटी कविता पारखे (Kavita Parkhe) ने अपनी लगन और मेहनत से केबीसी (Kaun Banega Crorepati) में जगह बनाई है। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट तक पहुंचकर बैतूल जिले का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड आज 24 नवंबर और 25 नवंबर 2025 को रात 9 बजे सोनी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस शो में कविता अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर नजर आएंगी।

9 साल से कर रही थी तैयारी

कविता पारखे ने बताया पिछले 9 वर्षों से केबीसी में आने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि जीवन में एक बार हॉट सीट पर अवश्य बैठें। उन्होंने कहा कि आज यह सपना पूरा हो गया है, जिससे वह बेहद खुश और उत्साहित हैं। कविता मूलतः बैतूल की जन्मभूमि से ही हैं और उनका ससुराल भी बैतूल रामनगर का ही है। पेशे से वह जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा में असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हैं। बीएससी मैथ्स, एमएस डबल्यू, हिंदी टाइपिंग म.प्र. मुद्रलेखन बोर्ड और एनसीसी के एबीसी प्रमाणपत्र हासिल किए हैं।

जितनी राशि आएगी उसे बच्चो की पढ़ाई में लगाएंगी

9 सालों की लगातार मेहनत और नियमित अभ्यास ने आखिरकार कविता को देश के सबसे लोकप्रिय ज्ञान-आधारित कार्यकम की हॉट सीट तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अपने आत्मविश्वास और जान से हर किसी को प्रभावित कर दिया। कविता ने बताया कि सरकारी नौकरी में व्यक्ति सिर्फ पैसा कमा सकता है। नाम और पहचान नहीं मिलती।

इस वजह नाम के लिए केबीसी में शामिल होने के लिए लगातार मेहनत की। कार्यक्रम के माध्यम से अमिताथ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने बैठना भी सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि केबीसी में जीतने वाली राशि से बच्चों के बेहतर एजुकेशन, घर और पति के बिजनेस को लेकर प्रयास करेगी।

ये भी पढ़ें

संकरी रोड से हटाए जाएंगे डिवाइडर, फिर होगा सड़क का चौड़ीकरण
अशोकनगर
Kolua road widening divider removal ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 07:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / KBC: अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देंगी MP की बेटी, इस दिन आएगा एपिसोड

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी सौगात: रेलवे स्टेशन तक बनेगी 8 करोड़ की सड़क, बेहतर होगी कनेक्टिविटी

betul railway station connectivity road construction hemant khandelwal mp news
बेतुल

अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश, 9 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी के मामले में तीन गिरफ्तार

biggest cyber fraud exposed mp police arrested three accused
बेतुल

MP Tourism में युवाओं को काम करने का मौका, इस टाइगर रिजर्व में खुलेंगे रोजगार के अवसर

satpura tiger reserve employment opportunities mp tourism
बेतुल

बड़ी खबर: 6 आयुर्वेदिक दवाओं पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई

betul ayurvedic medicines ban low quality order issued mp news
बेतुल

पिता को बचाने के लिए भालुओं से लड़ा बेटा, 10 मिनट तक की लड़ाई

betul
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.