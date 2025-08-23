Patrika LogoSwitch to English

बेतुल

जीतू पटवारी के ‘मक्कार’ वाले बयान पर बवाल, कुंबी समाज हुआ नाराज

MP News: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने इसे ओबीसी समाज का अपमान बताया, जबकि समाज ने सार्वजनिक माफी की मांग उठाई।

बेतुल

Akash Dewani

Aug 23, 2025

kunbi samaj angry over jitu patwari controversial remark on betul bjp mla mp news (Patrika.com)

jitu patwari controversial remark: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस, भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाल ही में पटवारी ने बैतूल के मुलताई भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख (MLA Chandrashekhar Deshmukh) को 'मक्कार' कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी के बाद भाजपा हमलावर हुई है। वहीं विधायक देशमुख ने चुप्पी साध ली है। वे इस मामले में कुछ भी बोनल से कतराते हैं। उनसे जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा मैं इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। (mp news)

विधायक की चुप्पी लेकिन समाज ने किया विरोध

विधायक की चुप्पी भले ही बरकरार हो, लेकिन उनका समाज इस टिप्पणी के विरोध में खुलकर सामने आ गया है। समाज के जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि पटवारी का बयान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है।

ये भी पढ़ें

चोरों के आंतक से नहीं बचा पूर्व भाजपा सांसद के भाई का घर, लाखों का माल गायब
अशोकनगर
former bjp mp kp yadav brother house theft gold cash missing mp news

विधायक देशमुख की चुप्पी कहीं न कहीं पार्टी लाइन से बंधी मजबूरी भी हो सकती है। वहीं उनके समाज के आक्रोश ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी का यह बयान और उस पर समाज की नाराजगी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। (mp news)

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पटवारी पर बोला हमला

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पटवारी की टिप्पणी को पूरे ओबीसी समाज का अपमान बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के साथ मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे समान से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भाजपा के वरिष्ठ विधायक के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है। कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को आने वाले समय में इसका सबक सिखाएगी। (mp news)

कुंबी समाज ने जताया विरोध

कुंबी समाज की बैतूल नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नपाध्यक्ष बारस्कर ने बताया कि मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जो कि सादा जीवन उच्च विचार वाले मिलनसार सज्जन व्यक्ति हैं। विधायक देशमुख ने अपने वर्तमान कार्यकाल में मुलताई विधानसभा में 16 डैमों का निर्माण करवाया है, जिससे हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुलताई नगर पालिका में पेयजल की व्यवस्था में पाईप लाईन का कार्य प्रगति पर है। आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा।(mp news)

ये भी पढ़ें

NEET PG Result 2025 पर नया बवाल, अब कोर्ट जाएंगे स्टूडेंट्स
इंदौर
neet pg result 2025 controversy indore students supreme court mp news

Published on:

23 Aug 2025 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / जीतू पटवारी के ‘मक्कार’ वाले बयान पर बवाल, कुंबी समाज हुआ नाराज

