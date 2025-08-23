जीतू पटवारी के ‘मक्कार’ वाले बयान पर बवाल, कुंबी समाज हुआ नाराज

jitu patwari controversial remark: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस, भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाल ही में पटवारी ने बैतूल के मुलताई भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख (MLA Chandrashekhar Deshmukh) को 'मक्कार' कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी के बाद भाजपा हमलावर हुई है। वहीं विधायक देशमुख ने चुप्पी साध ली है। वे इस मामले में कुछ भी बोनल से कतराते हैं। उनसे जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा मैं इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। (mp news)