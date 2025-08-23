Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

NEET PG Result 2025 पर नया बवाल, अब कोर्ट जाएंगे स्टूडेंट्स

NEET PG Result 2025: नीट पीजी 2025 का रिजल्ट एक नए विवाद में फंस गया है। छात्रों का आरोप है कि रिव्यू प्रश्नों के अंक नहीं जोड़े गए, जिससे रिजल्ट प्रभावित हुआ है।

इंदौर

Akash Dewani

Aug 23, 2025

neet pg result 2025 controversy indore students supreme court mp news
neet pg result 2025 controversy indore students supreme court (फोटो- विकिपीडिया)

NEET PG Result 2025: नीट पीजी 2025 एक बार फिर विवादों में घिर गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जिन प्रश्नों को परीक्षा बोर्ड ने रिव्यू के लिए रखा था, उनके सही उत्तरों के अंक अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किए गए है। इस वजह से कई छात्रों के नंबर कम हो गए हैं और मेरिट लिस्ट में उनका स्थान प्रभावित हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के तीन हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। (mp news)

पारदर्शिता पर उठे सवाल

परीक्षार्थियों का आरोप है कि इस बार परीक्षा बोर्ड न केवल रिव्यू प्रश्नों के अंक जोड़ने में विफल रहा बल्कि आंसर शीट और प्रश्न पत्र भी अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं कराए। छात्रों का कहना है कि यहां पारदर्शिता की गारंटी देने वाले कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया ।

ये भी पढ़ें

MP में बनेगा नया संभाग और जिला, 25-26 अगस्त को पुर्नगठन आयोग की मीटिंग, गरमा रहा मुद्दा
छिंदवाड़ा
New division and district in MP Administrative Unit Reorganization Commission meeting chhindwara mp news

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पहले ही नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन (NBE) को परीक्षा कराने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने एनबीई से कहा था कि छात्रों को नए परीक्षा केंद्र चुनने का अवसर मिले। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन यहां छात्रों का कहना है कि एनबीई इन निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहा।

कोर्ट की शरण में जाएंगे छात्र

नीट पीजी परीक्षा (NEET PG exam) का आयोजन एमडी (MD), एमएस (MS) और पीजी डिप्लोमा कोर्सों के लिए किया जाता है। इसे पास करने के बाद ही मेडिकल स्नातक आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। इस बार परीक्षा में पहले ही देरी हुई और अब रिजल्ट विवाद ने छात्रों की चिंता को बढ़ा दिया है। रिव्यू प्रश्नों के अंक नहीं जोड़ने और आंसर शीट उपलब्ध नहीं कराने से नाराज छात्र अब कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि न्यायिक हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष परिणाम मिलना मुश्किल है।

ये भी पढ़ें

पत्नी बना रही थी अवैध संबंध, अचानक पहुंचा पति, कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला!
दतिया
double life imprisonment punishment to husband killed wife and her lover mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 10:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / NEET PG Result 2025 पर नया बवाल, अब कोर्ट जाएंगे स्टूडेंट्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.