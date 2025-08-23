NEET PG Result 2025 पर नया बवाल, अब कोर्ट जाएंगे स्टूडेंट्स

नीट पीजी परीक्षा (NEET PG exam) का आयोजन एमडी (MD), एमएस (MS) और पीजी डिप्लोमा कोर्सों के लिए किया जाता है। इसे पास करने के बाद ही मेडिकल स्नातक आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। इस बार परीक्षा में पहले ही देरी हुई और अब रिजल्ट विवाद ने छात्रों की चिंता को बढ़ा दिया है। रिव्यू प्रश्नों के अंक नहीं जोड़ने और आंसर शीट उपलब्ध नहीं कराने से नाराज छात्र अब कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि न्यायिक हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष परिणाम मिलना मुश्किल है।