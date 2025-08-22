पत्नी बना रही थी अवैध संबंध, अचानक पहुंचा पति, कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला!

घटना 19 जुलाई 2024 की है, जब आरोपी रवि वंशकार खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचा और थाने में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसने अपनी पत्नी पूजा वंशकार और एक युवक रवि वंशकार निवासी बरोठा की हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुनील बनोरिया टीम के साथ खाती बाबा कॉलोनी दम्मू का बाग पहुंचे, जहां आंगन में पूजा वंशकार का शव पड़ा हुआ मिला, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। युवक को तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।