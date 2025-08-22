MP में सरेआम गैंगवार, ‘7777 नंबर’ वाली थार से उतरे गुंडे, प्रॉपर्टी माफिया पर बरसाए डंडे, वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। दमोह में गैंगवार अब खुलेआम देखने को मिली है। मुख्य बस स्टैंड पर गुरुवार दोपहर अचानक माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि मुरुम और प्रॉपर्टी माफिया साहिल बिरमानी अपनी '7777 नंबर प्लेट' वाली थार में गुंडों के साथ पहुंचे और प्रॉपर्टी ब्रोकर राकेश शर्मा पर बेसबॉल बैट और लाठियों से हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर के अंत में देखें वायरल वीडियो।(Damoh gangwar viral video)
इस घटना के कुछ घंटे बाद ही राकेश शर्मा गुट ने पलटवार किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हथियार बंद युवक साहिल बिरमानी के ऑफिस पहुंचे और वहां जमकर तोड़फोड़ की। कुर्सियां, शीशे और फर्नीचर तहस-नहस कर दिया गया। शहर में ये दूसरा वीडियो शाम को सामने आया, जिसने गैंगवार की तस्वीर को और भी डरावना बना दिया है।
इस विवाद का कारण जटाशंकर मंदिर में साहिल बिरमानी और राकेश शर्मा के बीच कुछ दिन पहले एक कहासुनी को बताया जा रहा है। वही विवाद अब खुलेआम गैंगवार में तब्दील हो गया है।
इस घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। टीआई मनीष कुमार ने कहा कि पुराने विवाद के चलते यह घटनाक्रम हुआ, फिलहाल शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है। हालांकि, दिनदहाड़े हुए इस गैंगवार की फुटेज ने पुलिस व्यवस्था शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।