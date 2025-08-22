MP में सरेआम गैंगवार, ‘7777 नंबर’ वाली थार से उतरे गुंडे, प्रॉपर्टी माफिया पर बरसाए डंडे, वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। दमोह में गैंगवार अब खुलेआम देखने को मिली है। मुख्य बस स्टैंड पर गुरुवार दोपहर अचानक माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि मुरुम और प्रॉपर्टी माफिया साहिल बिरमानी अपनी '7777 नंबर प्लेट' वाली थार में गुंडों के साथ पहुंचे और प्रॉपर्टी ब्रोकर राकेश शर्मा पर बेसबॉल बैट और लाठियों से हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर के अंत में देखें वायरल वीडियो।(Damoh gangwar viral video)