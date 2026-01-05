सरकारी दफ्तरों में बड़ा बदलाव, ऑफिस में ‘चाय’ पर कलेक्टर ने दिए निर्देश

कश्मीर में डल झील में सफर के दौरान कई नाव में चाय, कॉफी आदि बेची जाती है। इन जगहों पर एडबिल कपों का ही उपयोग होता है। पर्यटन विकास विभाग ने आइएस मीट में ऐसी एडबिल कपों का उपयोग किया, जो मुझे अच्छा लगा। मैंने इसके लिए प्लान तैयार किया है। समूहों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मशीन खरीदकर समूहों से यह काम कराया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में इन्हीं कपों का उपयोग होगा।- सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर, दमोह