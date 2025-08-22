MP के कोर्ट में बवाल, ITBP के जवान ने पत्नी को पीटा, बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, वीडियो वायरल

पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह महेंद्रवाड़ी ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत है। 20 अगस्त को वह तलाक केस की पेशी पर कोर्ट आई थी। पेशी के बाद बाहर निकलते ही पति ने गाली-गलौच शुरू कर दी। उसने उसका मोबाइल छीन लिया और जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटा। पीड़िता के मुताबिक, पति ने पेअर से उसकी गर्दन दबाई जिससे शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। झूमाझटकी में उसने सोने की बाली और मंगलसूत्र गायब हो गया। (MP News)