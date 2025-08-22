Patrika LogoSwitch to English

बेतुल

MP के कोर्ट में बवाल, ITBP के जवान ने पत्नी को पीटा, बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, वीडियो वायरल

MP News: बैतूल जिला कोर्ट में तलाक की पेशी पर पहुंचे आईटीबीपी जवान ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी को भी जमीन पर पटक दिया।

बेतुल

Akash Dewani

Aug 22, 2025

ITBP jawan beats wife video viral betul district court divorce hearing mp news
ITBP jawan beats wife video viral betul district court divorce hearing (Patrika.com)

ITBP jawan beats wife video viral:बैतूल जिला न्यायालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब तलाक केस की पेशी पर आए पति-पत्नी के बीच विवाद हिंसा में बदल गया। आईटीबीपी (ITBP) में पदस्त जवान शिवपाल उइके अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। उसने पत्नी को सड़क पर पटककर लात-घूसों से पीटा, मोबाइल छीना और बाल पकड़कर घसीटा। घटना का वायरल वीडियो खबर के अंत में देखें। (MP News)

पुलिसकर्मी भी बना गुस्से का शिकार

कोर्ट में परिसर में तैनात पुलिसकर्मी ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो जवान ने उसे भी उठाकर पटक दिया। यह नजारा देख, मौके पर मौजूद वकील और अन्य कर्मचारी भड़क उठे और गुस्से में जवान की पिटाई कर दी। देखते ही देखते कोर्ट परिसर युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गया। (MP News)

पत्नी ने बताया अपना दर्द

पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह महेंद्रवाड़ी ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत है। 20 अगस्त को वह तलाक केस की पेशी पर कोर्ट आई थी। पेशी के बाद बाहर निकलते ही पति ने गाली-गलौच शुरू कर दी। उसने उसका मोबाइल छीन लिया और जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटा। पीड़िता के मुताबिक, पति ने पेअर से उसकी गर्दन दबाई जिससे शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। झूमाझटकी में उसने सोने की बाली और मंगलसूत्र गायब हो गया। (MP News)

जवान के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एएसपी कमला जोशी ने कहा कि कोर्ट परिसर में इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि, इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। (MP News)

Published on:

22 Aug 2025 09:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / MP के कोर्ट में बवाल, ITBP के जवान ने पत्नी को पीटा, बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, वीडियो वायरल

