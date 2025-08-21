Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

मौसम अलर्ट: 22, 23 और 24 को नॉनस्टॉप बारिश का अनुमान, तगड़ा मानसून सिस्टम एक्टिव

MP Weather- मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने से बारिश तेज हो गई है। अगले चार दिनों तक कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम के आसार।

नर्मदापुरम

Akash Dewani

Aug 21, 2025

Monsoon Alert: मानसूनी सिस्टम सक्रिय होते ही जिलेभर में बारिश हो रही है। बुधवार सुबह भी घने बादल छाने के साथ ही बारिश हुई। सुबह करीब 11 बजे बारिश रुकी। दिनभर बादल छाए रहे, देर रात तेज बारिश का दौर शुरु हो गया। मौसम (MP Weather) विभाग द्वारा मानसून टूफ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के सक्रिय होने से अगले चार दिनों तक कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गुरुवार को तेज बारिश (heavy rain) की संभावना है।

नर्मदापुरम में बारिश का हाल

नर्मदापुरम जिले में 1 जून से 20 अगस्त तक 994.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बीते साल इसी अवधि में हुई 929.0 मिलीमीटर औसत बारिश हुई थी। मौसम में हुए बदलाव का असर तापमान पर भी दिखा। बीते 24 घंटे में दिन का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 1 डिग्री लुढ़क गया। शहर का तापमान अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। (MP Weather)

तवा डैम के सात गेट 5 फीट खोलकर छोड़ा पानी

दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश (heavy rain) के कारण तवा बांध में जलभराव तेजी से हो रहा है। इसलिए बुधवार सुबह बांध के 5 गेट खोले गए। शाम को गेटों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी। इसके जरिए 60 हजार क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। गेट खुलते ही बांध प्रबंधन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। शाम 6 बजे बांध का जल स्तर 1164.10 फीट पहुंच गया। वॉटर लेबल को समान्य करने के लिए सुबह 5 गेट खोलकर 43010 क्यूसेक पानी को डिचार्ज किया गया था। शाम को गेट 5 फीट खोल दिए गए। बांध से छोड़ा गया पानी 3 घंटे में नर्मदा के प्रमुख सेठानी घाट पर पहुंच जाएगा। इससे नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ेगा।

21 Aug 2025 11:35 am

