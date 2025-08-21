मौसम अलर्ट: 22, 23 और 24 को नॉनस्टॉप बारिश का अनुमान, तगड़ा मानसून सिस्टम एक्टिव

दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश (heavy rain) के कारण तवा बांध में जलभराव तेजी से हो रहा है। इसलिए बुधवार सुबह बांध के 5 गेट खोले गए। शाम को गेटों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी। इसके जरिए 60 हजार क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। गेट खुलते ही बांध प्रबंधन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। शाम 6 बजे बांध का जल स्तर 1164.10 फीट पहुंच गया। वॉटर लेबल को समान्य करने के लिए सुबह 5 गेट खोलकर 43010 क्यूसेक पानी को डिचार्ज किया गया था। शाम को गेट 5 फीट खोल दिए गए। बांध से छोड़ा गया पानी 3 घंटे में नर्मदा के प्रमुख सेठानी घाट पर पहुंच जाएगा। इससे नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ेगा।