MP के एजुकेशन पोर्टल पर केंद्रीय मंत्री भी ‘शिक्षक’, 7 साल बाद भी सो रहा सिस्टम

Durgadas Uike Shown Teacher:बैतूल लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उड़के को एजुकेशन पोर्टल आज भी कार्यरत शिक्षक दिखा रहा है, जबकि वे सात साल पहले शिक्षक पद से त्यागपत्र देकर राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे दुर्गादास उड़के वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है, लेकिन शिक्षा विभाग का पोर्टल (MP education portal) अब भी उन्हें बैतूल जिले के हाईस्कूल बघोली में पदस्थ दिखा रहा है। यह जानकारी तब सामने आई जब बुधवार को उनके जन्मदिन पर पोर्टल पर शुभकामना संदेश उनके शिक्षक पदनाम के साथ प्रदर्शित हुआ।