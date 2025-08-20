MP की एक और युवती चलती ट्रेन से गायब, 3 दिन से माता-पिता परेशान

जानकारी के अनुसार ज्योति पिछले दो माह से रायपुर में एक निजी कंपनी में काम कर रही थी और हॉस्टल में रह रही थी। रविवार को उसने सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच भाई को फोन किया था और बताया था कि वह ट्रेन से बैतूल के लिए रवाना हो रही है। दोपहर करीब 3 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और तब से परिजनों का संपर्क उससे नहीं हो पा रहा है। ज्योति के परिजनों ने उसके साथ काम करने वाली सहेलियों से संपर्क किया। उन्होंने भी यही बताया कि युवती रविवार सुबह ही ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन वह न तो घर पहुंची और न ही हॉस्टल लौटी। युवती को सोमवार सुबह बैतूल पहुंच जाना चाहिए था।