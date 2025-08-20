MP की एक और युवती चलती ट्रेन से गायब, 3 दिन से माता-पिता परेशान

MP Girl missing: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर थाना क्षेत्र के खेरवाड़ा गांव में रहने वाली 20 साल की युवती तीन दिन पहले रायपुर से अपने घर आने के लिए निकली थी, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंची है। परिजन उसकी तलाश में परेशान हो रहे हैं। परिजनों ने मंगलवार को थाने में सूचना दी है।
जानकारी के अनुसार ज्योति पिछले दो माह से रायपुर में एक निजी कंपनी में काम कर रही थी और हॉस्टल में रह रही थी। रविवार को उसने सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच भाई को फोन किया था और बताया था कि वह ट्रेन से बैतूल के लिए रवाना हो रही है। दोपहर करीब 3 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और तब से परिजनों का संपर्क उससे नहीं हो पा रहा है। ज्योति के परिजनों ने उसके साथ काम करने वाली सहेलियों से संपर्क किया। उन्होंने भी यही बताया कि युवती रविवार सुबह ही ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन वह न तो घर पहुंची और न ही हॉस्टल लौटी। युवती को सोमवार सुबह बैतूल पहुंच जाना चाहिए था।
मोबाइल बंद रहने और युवती का कोई सुराग न मिलने से परेशान परिवार ने मंगलवार शाम आठनेर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने युवती की तलाश शुरु कर दी है और रेलवे स्टेशन, आसपास के इलाकों सहित संभावित ठिकानों पर जांच की जा रही है। तीन दिन से युवती का कोई सुराग न मिलने के कारण परिजनों को कई तरह की आशंकाएं सताने लगी हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने हमेशा घर आते-जाते संपर्क में रही है, लेकिन इस बार अचानक मोबाइल बंद हो जाना और कोई खबर न मिलना गंभीर चिंता का कारण है।