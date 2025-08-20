Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

MP की एक और युवती चलती ट्रेन से गायब, 3 दिन से माता-पिता परेशान

MP Girl missing: नर्मदा एक्सप्रेस से लापता अर्चना तिवारी के बाद अब मध्य प्रदेश की एक और लड़की चलती ट्रेन से लापता हो गई है। माता-पिता और परिजन तीन दिन से युवती की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।

बेतुल

Akash Dewani

Aug 20, 2025

MP Girl missing from running train boarding from Raipur
MP Girl missing from running train boarding from Raipur (फोटो-सोशल मीडिया)

MP Girl missing: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर थाना क्षेत्र के खेरवाड़ा गांव में रहने वाली 20 साल की युवती तीन दिन पहले रायपुर से अपने घर आने के लिए निकली थी, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंची है। परिजन उसकी तलाश में परेशान हो रहे हैं। परिजनों ने मंगलवार को थाने में सूचना दी है।

घर जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ी और हो गई लापता, फोन बंद

जानकारी के अनुसार ज्योति पिछले दो माह से रायपुर में एक निजी कंपनी में काम कर रही थी और हॉस्टल में रह रही थी। रविवार को उसने सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच भाई को फोन किया था और बताया था कि वह ट्रेन से बैतूल के लिए रवाना हो रही है। दोपहर करीब 3 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और तब से परिजनों का संपर्क उससे नहीं हो पा रहा है। ज्योति के परिजनों ने उसके साथ काम करने वाली सहेलियों से संपर्क किया। उन्होंने भी यही बताया कि युवती रविवार सुबह ही ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन वह न तो घर पहुंची और न ही हॉस्टल लौटी। युवती को सोमवार सुबह बैतूल पहुंच जाना चाहिए था।

ये भी पढ़ें

Good News: पितृपक्ष में MP से गयाजी तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल
सागर
Gaya Rani Kamalapati Pitru Paksha Special Train bina mp news

परेशान परिजन आठनेर थाने पहुंचे

मोबाइल बंद रहने और युवती का कोई सुराग न मिलने से परेशान परिवार ने मंगलवार शाम आठनेर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने युवती की तलाश शुरु कर दी है और रेलवे स्टेशन, आसपास के इलाकों सहित संभावित ठिकानों पर जांच की जा रही है। तीन दिन से युवती का कोई सुराग न मिलने के कारण परिजनों को कई तरह की आशंकाएं सताने लगी हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने हमेशा घर आते-जाते संपर्क में रही है, लेकिन इस बार अचानक मोबाइल बंद हो जाना और कोई खबर न मिलना गंभीर चिंता का कारण है।

ये भी पढ़ें

‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास बड़ी संख्या में पड़े मिले वोटर आईडी, जांच शुरु
टीकमगढ़
voter ID cards found Union Minister bungalow vote chori tikamgarh mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 11:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / MP की एक और युवती चलती ट्रेन से गायब, 3 दिन से माता-पिता परेशान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.