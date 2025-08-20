‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास बड़ी संख्या में पड़े मिले वोटर आईडी, जांच शुरु

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे 'वोट चोरी' (Vote Chori) के आरोपों के मंगलवार देर रात सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के बंगले (Virendra Kumar Khatik Bungalow) पास 43 वोटर आईडी कार्ड्स बरामद हुए है। इनमे से कुछ की हालत जली हुई है। ये वोटर आईडी कार्ड सड़क किनारे मिले। बताया जा रहा है कि यह आईडी कार्ड्स स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी के गोल क्वार्टर के सरकारी घर के सामने मिले है। इसी कर्मचारी के घर के पास केंद्रीय मंत्री का बंगला है।