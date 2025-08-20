Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास बड़ी संख्या में पड़े मिले वोटर आईडी, जांच शुरु

MP News: एमपी में मंगलवार रात बड़ा खुलासा हुआ। केंद्रीय मंत्री के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए, जिनमें कई आधे जले मिले।

टीकमगढ़

Akash Dewani

Aug 20, 2025

voter ID cards found Union Minister bungalow vote chori tikamgarh mp news
voter ID cards found Union Minister bungalow vote chori tikamgarh (फोटो-सोशल मीडिया)

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे 'वोट चोरी' (Vote Chori) के आरोपों के मंगलवार देर रात सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के बंगले (Virendra Kumar Khatik Bungalow) पास 43 वोटर आईडी कार्ड्स बरामद हुए है। इनमे से कुछ की हालत जली हुई है। ये वोटर आईडी कार्ड सड़क किनारे मिले। बताया जा रहा है कि यह आईडी कार्ड्स स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी के गोल क्वार्टर के सरकारी घर के सामने मिले है। इसी कर्मचारी के घर के पास केंद्रीय मंत्री का बंगला है।

सांसद प्रतिनिधि ने दी सूचना, मौक पर पहुंचे तहसीलदार

बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी खुद सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने ही प्रशासन दी है। सांसद प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दिए जाने पर तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर, पटवारी और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। पहली दृष्ट्या में अधिकारियों ने संभावना जताई है कि इन वोटर आईडी कार्ड्स (Voter ID Cards) का इस्तेमाल किसी योजना का लाभ उठाने में किया गया होगा। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हरप्रसाद कुशवाहा का कहना था कि इस प्रकार से लोगों के दस्तावेज का उपयोग कर कई प्रकार के फर्जी काम होते हैं। ऐसे में प्रशासन को गंभीरता से इसकी जांच करानी चाहिए।

जांच के दिए गए आदेश

टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने पूरे मामले की गंभीरता देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल सभी कार्ड्स प्रशासन की कस्टडी में हैं और यह पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतने सारे वोटर आईडी कार्ड केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास कैसे पहुंचे और किसने इन्हें जलाने की कोशिश की।

निर्वाचन और स्वास्थ्य विभाग से कराएंगे जांच

तहसीलदार ने कहा कि यह कार्ड निर्वाचन शाखा में भेजकर पता किया जाएगा कि यह फर्जी है या असली। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखकर इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 11:38 am

Published on:

20 Aug 2025 10:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास बड़ी संख्या में पड़े मिले वोटर आईडी, जांच शुरु

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.