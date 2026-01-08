पुरानी पार्किंग खत्म, नई व्यवस्था नहीं, नए साल जैसा जाम दोहराने की आशंका

बताया गया कि मंदिर के पास उपलब्ध मैदान का लगभग आधा हिस्सा स्थाई दुकानों के अतिक्रमण में चला गया है। शेष बचे हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों और बाहर से आने वाले दुकानदारों को जगह दी जाएगी। जिससे वाहनों के खड़े होने के लिए स्थान नहीं बचता। वहीं जमडार नदी की ओर स्थित खाली मैदान असमतल होने के कारण वहां वाहनों की आवाजाही संभव नहीं हो पा रही है। यदि मकर संक्रांति से पहले इस मैदान को समतल कर दिया जाए, तो कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन फिलहाल जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है।