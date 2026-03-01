भोपाल-नागपुर के बीच ससुंधरा बैरियर पर ट्रक ड्राइवरों का हंगामा, लगा लंबा जाम

बताया जा रहा है कि राजस्थान के एक ट्रक को चैकिंग के लिए बैरियर के पास स्टाफ ने रोका था। ट्रक में चालक के साथ उसके परिवार के सदस्य भी थे। परिवार का एक सदस्य बीमार था जिसके कारण ट्रक चालक ने उसे छोड़ देने की बात कही। ट्रक चालक का आरोप है कि उससे स्टाफ के कर्मचारी ने अभद्रता की और पैसे की मांग की। वो कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार था लेकिन कर्मचारी ने ज्यादा पैसों की डिमांड की जिसे लेकर कहासुनी हो गई। जिस ट्रक चालक से विवाद हुआ वो ट्रक का मालिक भी है, विवाद होने पर उसने अपने साथी ट्रक वालों को हाईवे पर बुला लिया और हाईवे पर जाम कर दिया। जब जाम की खबर लगने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ट्रक ड्राइवर वसूली करने वाले कर्मचारी को बुलाने की बात पर अड़े रहे, उनका कहना है कि जब तक अभद्रता और वसूली करने वाला कर्मचारी नहीं आ जाता ट्रक हाईवे से नहीं हटाएंगे। पुलिस खबर लिखे जाने तक ट्रक ड्राइवरों को समझाने का प्रयास कर रही है।