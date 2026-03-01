सोते-सोते इंजीनियरिंग छात्र की सांसें थम गईं, काला पड़ गया शरीर का हिस्सा

कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक प्रकाश उइके (28) की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन के मुताबिक घर में किराना की दुकान है। बड़ा भाई राजू कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गया था और प्रकाश और उसके चाचा का बेटा घर पर थे। दोपहर में प्रकाश सोने की बात कहकर कमरे में गया और सो गया। शाम को बड़ा भाई राजू घर लौटा और शाम 7 बजे तक जब प्रकाश कमरे से बाहर नहीं आया तो राजू ने चाचा के लड़के को प्रकाश को जगाने के लिए कमरे में भेजा। उसने प्रकाश को जगाने की कोशिश की लेकिन प्रकाश के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। जिसके बाद उसने घबराकर बड़े भाई राजू को आवाज दी।