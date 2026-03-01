सोते-सोते इंजीनियरिंग छात्र की सांसें थम गईं, काला पड़ गया शरीर का हिस्सा

Engineering Student Dies in Sleep Part of Body Turns Black
mp news: मध्यप्रदेश के बैतूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक दोपहर में सोने के लिए गया था और कमरे में सो रहा था इसके बाद जब शाम को छोटा भाई उसे जगाने पहुंचा तो देखा कि सांसें थम चुकी थीं। युवक के शरीर का हिस्सा काला पड़ गया था, घटना का पता चलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। युवक की मौत कैसे हुई फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि सांप के काटने के कारण युवक की मौत हुई है।
कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक प्रकाश उइके (28) की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन के मुताबिक घर में किराना की दुकान है। बड़ा भाई राजू कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गया था और प्रकाश और उसके चाचा का बेटा घर पर थे। दोपहर में प्रकाश सोने की बात कहकर कमरे में गया और सो गया। शाम को बड़ा भाई राजू घर लौटा और शाम 7 बजे तक जब प्रकाश कमरे से बाहर नहीं आया तो राजू ने चाचा के लड़के को प्रकाश को जगाने के लिए कमरे में भेजा। उसने प्रकाश को जगाने की कोशिश की लेकिन प्रकाश के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। जिसके बाद उसने घबराकर बड़े भाई राजू को आवाज दी।
घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक प्रकाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि मृतक प्रकाश के चेहरे से लेकर सीने तक का शरीर काला पड़ गया था जिसके कारण आशंका है कि सांप के काटने या किसी अन्य जहरीले जीव के काटने के कारण मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होने की बात पुलिस कह रही है। परिजन ने बताया कि प्रकाश इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था। उसके माता-पिता सेहरा में रहते हैं जो घटना की सूचना मिलते ही घर पहुंचे।
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बेतुल
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