Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

रेलवे ने बिना नोटिस तोड़े 60 परिवारों के मकान, ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांगी मदद

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में 50-60 परिवारों को रेलवे ने बेघर कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Himanshu Singh

Nov 10, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम सोनघाटी और कड़ाई में रेलवे ने कार्रवाई करते लगभग 60 घरों को गिरा दिया। यह कार्रवाई बिना परिवारों को सूचना दिए की गई। जिसको लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और मदद की गुहार लगाई।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि कार्रवाई रेलवे संपत्ति (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1966 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। न किसी परिवार को नोटिस दिया गया न ही कोई सुनवाई की गई। वह लोग पिछले 25 सालों से वहां पर रह रहे थे। सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह लोग मजदूरी करके अपना जीवन-यापन करते हैं। घर टूटने के बाद टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं।

रेलवे के द्वारा नहीं गई कोई व्यवस्था

ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे के द्वारा कहीं शिफ्ट या मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं गई। बेघर होने से परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए कलेक्टर के समक्ष मांग रखी गई है कि सभी प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करना और ग्राम पंचायत कड़ाई क्षेत्र में ही जमीन का पट्टा दिया जाना शामिल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 06:31 pm

Published on:

10 Nov 2025 06:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / रेलवे ने बिना नोटिस तोड़े 60 परिवारों के मकान, ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांगी मदद

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

10 साल पूरे… बैतूल से लंदन तक ‘बेटी के नाम घर की पहचान’, एक सकारात्मक पहल की कहानी

Beti ke nam ghar ki pahchan
बेतुल

MP के एजुकेशन पोर्टल पर केंद्रीय मंत्री भी ‘शिक्षक’, 7 साल बाद भी सो रहा सिस्टम

MP education portal union minister durgadas uike shown teacher
बेतुल

अगले 2 दिन बारिश के आसार, बैतूल में बे-मौसम बरसात से खेतों में खड़ी पकी फसल बर्बाद

mp weather unseasonal heavy rain destroys crops monsoon departure
बेतुल

प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिम समाज ने मांगी दुआ, दरगाह पर चढ़ाई चादर

premanand maharaj
बेतुल

बड़ी खबर: इन किसानों को नहीं मिलेगा ‘भावांतर योजना’ का लाभ, बदलेगा नियम

Bhavantar Yojana benefit farmers cash transaction mp news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.