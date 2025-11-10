रेलवे ने बिना नोटिस तोड़े 60 परिवारों के मकान, ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांगी मदद

ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि कार्रवाई रेलवे संपत्ति (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1966 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। न किसी परिवार को नोटिस दिया गया न ही कोई सुनवाई की गई। वह लोग पिछले 25 सालों से वहां पर रह रहे थे। सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह लोग मजदूरी करके अपना जीवन-यापन करते हैं। घर टूटने के बाद टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं।