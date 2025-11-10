रेलवे ने बिना नोटिस तोड़े 60 परिवारों के मकान, ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांगी मदद

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम सोनघाटी और कड़ाई में रेलवे ने कार्रवाई करते लगभग 60 घरों को गिरा दिया। यह कार्रवाई बिना परिवारों को सूचना दिए की गई। जिसको लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और मदद की गुहार लगाई।
ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि कार्रवाई रेलवे संपत्ति (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1966 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। न किसी परिवार को नोटिस दिया गया न ही कोई सुनवाई की गई। वह लोग पिछले 25 सालों से वहां पर रह रहे थे। सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह लोग मजदूरी करके अपना जीवन-यापन करते हैं। घर टूटने के बाद टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे के द्वारा कहीं शिफ्ट या मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं गई। बेघर होने से परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए कलेक्टर के समक्ष मांग रखी गई है कि सभी प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करना और ग्राम पंचायत कड़ाई क्षेत्र में ही जमीन का पट्टा दिया जाना शामिल है।
