सौतेलेपन की जलन में महिला ने उजाड़ डाला अपना सुहाग..

mp news: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला ने सौतेलेपन की जलन में अपना ही सुहाग उजाड़ डाला। घटना आमला थाना इलाके के डोडावानी गांव की है जहां रहने वाले काशीराम यादव की उसकी ही पत्नी ने हत्या कर दी। दोनों के बीच पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। पति काशीराम अपनी पहली पत्नी के बेटे यानी बड़े को जमीन का ज्यादा हिस्सा देना चाहता था जिससे दूसरी पत्नी नाराज हो गई और उसने नींद में ही पति को मौत के घाट उतार दिया।
आमला थाना क्षेत्र के डोडावानी गांव में रहने वाले काशीराम यादव की हत्या उसकी ही पत्नी ने कर दी। पुलिस के अनुसार रात करीब साढ़े 12 बजे पति-पत्नी के बीच पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर बहस हुई थी। काशीराम अपनी पहली पत्नी के बड़े बेटे सतीश को ज्यादा हिस्सा देना चाहता था। यह बात उसकी दूसरी पत्नी मंगलवती को पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में आकर घर में रखे लोहे के सरिए को उठाया और सोते हुए काशीराम के सिर पर कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
पति काशीराम की हत्या करने के बाद दूसरी पत्नी मंगलवती खुद रात करीब एक बजे अपने देवर को बुलाने पहुंची। जब परिजन घर आए तो उन्होंने देखा काशीराम खटिया पर मृत पड़ा था। सिर से खून बह रहा है। मौके पर पूछताछ में मंगलवती ने खुद ही हत्या करने की बात कबूल की। उसने बताया कि पति लगातार बड़े बेटे को ज्यादा हिस्सा देने की बात कर रहे थे, जिससे उसे और उसके छोटे बेटे राजा को कम संपत्ति मिलती। इसलि गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी। गांव के लोगों ने बताया कि काशीराम का पहला बेटा सतीश अपनी दादी के साथ अलग मकान में रहता है, जबकि मृतक दूसरी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था।