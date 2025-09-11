Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

सौतेलेपन की जलन में महिला ने उजाड़ डाला अपना सुहाग..

mp news: बड़े बेटे को ज्यादा जमीन देना चाहता था इसलिए दूसरी पत्नी ने सिर पर वार कर पति को मार डाला..।

बेतुल

Shailendra Sharma

Sep 11, 2025

betul
Wife killed husband in a dispute over land division (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला ने सौतेलेपन की जलन में अपना ही सुहाग उजाड़ डाला। घटना आमला थाना इलाके के डोडावानी गांव की है जहां रहने वाले काशीराम यादव की उसकी ही पत्नी ने हत्या कर दी। दोनों के बीच पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। पति काशीराम अपनी पहली पत्नी के बेटे यानी बड़े को जमीन का ज्यादा हिस्सा देना चाहता था जिससे दूसरी पत्नी नाराज हो गई और उसने नींद में ही पति को मौत के घाट उतार दिया।

गुस्से में उजाड़ा अपना सुहाग

आमला थाना क्षेत्र के डोडावानी गांव में रहने वाले काशीराम यादव की हत्या उसकी ही पत्नी ने कर दी। पुलिस के अनुसार रात करीब साढ़े 12 बजे पति-पत्नी के बीच पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर बहस हुई थी। काशीराम अपनी पहली पत्नी के बड़े बेटे सतीश को ज्यादा हिस्सा देना चाहता था। यह बात उसकी दूसरी पत्नी मंगलवती को पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में आकर घर में रखे लोहे के सरिए को उठाया और सोते हुए काशीराम के सिर पर कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में गोदाम में छप रहे थे नकली नोट..
उज्जैन
fake note

सौतेलेपन की जलन में ली जान

पति काशीराम की हत्या करने के बाद दूसरी पत्नी मंगलवती खुद रात करीब एक बजे अपने देवर को बुलाने पहुंची। जब परिजन घर आए तो उन्होंने देखा काशीराम खटिया पर मृत पड़ा था। सिर से खून बह रहा है। मौके पर पूछताछ में मंगलवती ने खुद ही हत्या करने की बात कबूल की। उसने बताया कि पति लगातार बड़े बेटे को ज्यादा हिस्सा देने की बात कर रहे थे, जिससे उसे और उसके छोटे बेटे राजा को कम संपत्ति मिलती। इसलि गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी। गांव के लोगों ने बताया कि काशीराम का पहला बेटा सतीश अपनी दादी के साथ अलग मकान में रहता है, जबकि मृतक दूसरी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था।

ये भी पढ़ें

गार्ड की जेब से चाबी निकाली, वार्ड में पुलिस वालों को बंद कर भागा हिस्ट्रीशीटर..
छतरपुर
chhatarpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 10:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / सौतेलेपन की जलन में महिला ने उजाड़ डाला अपना सुहाग..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.