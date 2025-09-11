सौतेलेपन की जलन में महिला ने उजाड़ डाला अपना सुहाग..

पति काशीराम की हत्या करने के बाद दूसरी पत्नी मंगलवती खुद रात करीब एक बजे अपने देवर को बुलाने पहुंची। जब परिजन घर आए तो उन्होंने देखा काशीराम खटिया पर मृत पड़ा था। सिर से खून बह रहा है। मौके पर पूछताछ में मंगलवती ने खुद ही हत्या करने की बात कबूल की। उसने बताया कि पति लगातार बड़े बेटे को ज्यादा हिस्सा देने की बात कर रहे थे, जिससे उसे और उसके छोटे बेटे राजा को कम संपत्ति मिलती। इसलि गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी। गांव के लोगों ने बताया कि काशीराम का पहला बेटा सतीश अपनी दादी के साथ अलग मकान में रहता है, जबकि मृतक दूसरी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था।