छतरपुर

गार्ड की जेब से चाबी निकाली, वार्ड में पुलिस वालों को बंद कर भागा हिस्ट्रीशीटर..

mp news: हिस्ट्रीशीटर को 2 दिन पहले जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती..चार पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागा...।

छतरपुर

Shailendra Sharma

Sep 11, 2025

chhatarpur
convicted prisoner escaped from district hospital by dodging 4 policemen

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक सजायाफ्ता कैदी जिला अस्पताल में एक दो नहीं बल्कि चार पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। जो कैदी भागा है वो हिस्ट्रीशीटर बदमाश है जिसे दो दिन पहले 9 सितंबर को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसकी सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी तैनात थे लेकिन वो सभी को सोते वक्त वार्ड में बंद कर भाग गया है। इतना ही नहीं कैदी एक पुलिसकर्मी की रायफल भी उठा ले गया है। कैदी के भागने की खबर से हड़कंप मच गया और इलाके की नाकेबंदी कर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।

कोर्ट के आदेश से अस्पताल में कराया था भर्ती

जिला अस्पताल से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागे हिस्ट्रीशीटर सजायाफ्ता कैदी का नाम रविन्द्र सिंह परिहार है । देरी गांव का रहने वाला रविन्द्र थाना ओरछा का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है जिसे पुलिस ने 18 नवंबर 2024 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। उस वक्त रविंद्र ने पुलिस पर गोली चला दी थी। जवाबी कार्रवाई में उसे दाहिने पैर में गोली लगी थी और बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। 9 सितंबर को उसे कोर्ट के आदेश के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी सुरक्षा में चार पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे।

गार्ड की जेब से चाबी निकाली, वार्ड का दरवाजा बाहर से लगाया

बुधवार-गुरूवार की दरम्यानी रात कैदी वार्ड में भर्ती रविन्द्र सिंह की सुरक्षा के लिए चार पुलिसकर्मी तैनात थे। बताया गया था कि जब पुलिसकर्मियों की नींद लग गई तो रविन्द्र ने एक गार्ड की जेब से चाबी निकाली और एक पुलिसकर्मी की राइफल उठाकर अस्पताल से फरार हो गया। वार्ड से बाहर निकलने के बाद उसने वार्ड का दरवाजा बाहर से बंद कर पुलिसकर्मियों को वार्ड में ही कैद कर दिया था। कैदी के भागने की इस घटना से हड़कंप मच गया। एसपी अगम जैन ने कैदी की सुरक्षा में तैनात चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस फरार कैदी रविन्द्र सिंह परिहार की तलाश कर रही है।

