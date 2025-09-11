गार्ड की जेब से चाबी निकाली, वार्ड में पुलिस वालों को बंद कर भागा हिस्ट्रीशीटर..

बुधवार-गुरूवार की दरम्यानी रात कैदी वार्ड में भर्ती रविन्द्र सिंह की सुरक्षा के लिए चार पुलिसकर्मी तैनात थे। बताया गया था कि जब पुलिसकर्मियों की नींद लग गई तो रविन्द्र ने एक गार्ड की जेब से चाबी निकाली और एक पुलिसकर्मी की राइफल उठाकर अस्पताल से फरार हो गया। वार्ड से बाहर निकलने के बाद उसने वार्ड का दरवाजा बाहर से बंद कर पुलिसकर्मियों को वार्ड में ही कैद कर दिया था। कैदी के भागने की इस घटना से हड़कंप मच गया। एसपी अगम जैन ने कैदी की सुरक्षा में तैनात चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस फरार कैदी रविन्द्र सिंह परिहार की तलाश कर रही है।