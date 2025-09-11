एमपी के इस स्कूल में एक साथ निकले इतने सांप की करनी पड़ी छुट्टी, 30 अंडे भी मिले..

mp news: अगर घर में एक सांप निकल आए तो घरवालों के पसीने छूट जाते हैं, जान हलक में आ जाती है और अगर ऐसे में सोचिए कि अगर एक साथ कई सांप कहीं पर निकल आएं और जहां देखो वहीं पर सांप नजर आए तो क्या होगा? दरअसल ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लोरमी इलाके के मानहड़गांव से सामने आया है जहां के सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के कमरों में एक दो नहीं बल्कि कई सांप निकलने लगे। सांपों को देखकर बच्चों में चीख पुकार मच गई और स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी।
मानहड़ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों की नजर कमरे में रेंग रहे एक सांप पर पड़ी। सांप को देख बच्चों की चीख निकल गई और अफरा तफरी मच गई। स्कूल में मौजूद शिक्षक क्लास में पहुंचे ही थे कि तभी दूसरे कमरे में भी सांप नजर आया। कुछ ही देर में एक के बाद स्कूल के सभी कमरों में सांप निकलने लगे जिन्हें देखकर हर कोई सहम गया। ग्रामीणों को स्कूल में कई सांप निकलने का पता चला तो वो तुरंत स्कूल पहुंच गए और 10 सांपों को तो स्कूल में ही मार डाला।
स्कूल में कई सांप निकलने की सूचना इसी बीच स्नेक कैचर जग्गू परिहार को दी गई। स्नेक कैचर जग्गू परिहार स्कूल पहुंचे और स्कूल से एक सांप का रेस्क्यू किया। इस दौरान उन्होंने जैसे ही स्कूल के अंदर की एक ईंट हटाई तो वहां सांप के 30 अंडे नजर आए। स्नेक कैचर ने अंडों को भी सुरक्षित उठाया और रेस्क्यू किए गए सांप व अंडों को अपने साथ ले गया। बताया गया है कि जिस सांप का स्कूल से रेस्क्यू किया गया वो घोड़ा पछाड़ प्रजाति का था। स्नेक कैचर ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ने के साथ ही सांप के अंडों को जंगल में नदी किनारे दबाकर सुरक्षित कर दिया है।