Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिंड

एमपी के इस स्कूल में एक साथ निकले इतने सांप की करनी पड़ी छुट्टी, 30 अंडे भी मिले..

mp news: स्कूल में एक साथ कई सांप निकलने से मचा हड़कंप, लोगों ने 10 सांपों को मारा, एक सांप और 30 अंडों का रेस्क्यू...।

भिंड

Shailendra Sharma

Sep 11, 2025

bhind
multiple snake with 30 eggs Found in Government School

mp news: अगर घर में एक सांप निकल आए तो घरवालों के पसीने छूट जाते हैं, जान हलक में आ जाती है और अगर ऐसे में सोचिए कि अगर एक साथ कई सांप कहीं पर निकल आएं और जहां देखो वहीं पर सांप नजर आए तो क्या होगा? दरअसल ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लोरमी इलाके के मानहड़गांव से सामने आया है जहां के सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के कमरों में एक दो नहीं बल्कि कई सांप निकलने लगे। सांपों को देखकर बच्चों में चीख पुकार मच गई और स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी।

स्कूल में निकले कई सांप

मानहड़ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों की नजर कमरे में रेंग रहे एक सांप पर पड़ी। सांप को देख बच्चों की चीख निकल गई और अफरा तफरी मच गई। स्कूल में मौजूद शिक्षक क्लास में पहुंचे ही थे कि तभी दूसरे कमरे में भी सांप नजर आया। कुछ ही देर में एक के बाद स्कूल के सभी कमरों में सांप निकलने लगे जिन्हें देखकर हर कोई सहम गया। ग्रामीणों को स्कूल में कई सांप निकलने का पता चला तो वो तुरंत स्कूल पहुंच गए और 10 सांपों को तो स्कूल में ही मार डाला।

ये भी पढ़ें

सोते वक्त पिता और बेटों को देश के सबसे जहरीले सांप ने काटा, दोनों बच्चों की मौत
बालाघाट
balaghat

एक जिंदा सांप व 30 अंडों का रेस्क्यू

स्कूल में कई सांप निकलने की सूचना इसी बीच स्नेक कैचर जग्गू परिहार को दी गई। स्नेक कैचर जग्गू परिहार स्कूल पहुंचे और स्कूल से एक सांप का रेस्क्यू किया। इस दौरान उन्होंने जैसे ही स्कूल के अंदर की एक ईंट हटाई तो वहां सांप के 30 अंडे नजर आए। स्नेक कैचर ने अंडों को भी सुरक्षित उठाया और रेस्क्यू किए गए सांप व अंडों को अपने साथ ले गया। बताया गया है कि जिस सांप का स्कूल से रेस्क्यू किया गया वो घोड़ा पछाड़ प्रजाति का था। स्नेक कैचर ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ने के साथ ही सांप के अंडों को जंगल में नदी किनारे दबाकर सुरक्षित कर दिया है।

ये भी पढ़ें

बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…
मुरैना
morena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 05:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एमपी के इस स्कूल में एक साथ निकले इतने सांप की करनी पड़ी छुट्टी, 30 अंडे भी मिले..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.