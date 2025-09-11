एमपी के इस स्कूल में एक साथ निकले इतने सांप की करनी पड़ी छुट्टी, 30 अंडे भी मिले..

स्कूल में कई सांप निकलने की सूचना इसी बीच स्नेक कैचर जग्गू परिहार को दी गई। स्नेक कैचर जग्गू परिहार स्कूल पहुंचे और स्कूल से एक सांप का रेस्क्यू किया। इस दौरान उन्होंने जैसे ही स्कूल के अंदर की एक ईंट हटाई तो वहां सांप के 30 अंडे नजर आए। स्नेक कैचर ने अंडों को भी सुरक्षित उठाया और रेस्क्यू किए गए सांप व अंडों को अपने साथ ले गया। बताया गया है कि जिस सांप का स्कूल से रेस्क्यू किया गया वो घोड़ा पछाड़ प्रजाति का था। स्नेक कैचर ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ने के साथ ही सांप के अंडों को जंगल में नदी किनारे दबाकर सुरक्षित कर दिया है।