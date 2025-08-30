Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

प्रधानमंत्री आवास के लिए तुड़वा दिया घर, अब खुले में रहने को मजबूर वृद्ध महिला!

PM Awas installment: प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने से एक वृद्ध महिला खुले में सोने को मजबूर है। महिला का आधा-अधूरा बना मकान खंडहर में तब्दील होता जा रहा है।

बेतुल

Akash Dewani

Aug 30, 2025

PM Awas installment delay old woman forced live in open mp news
PM Awas installment delay old woman forced live in open (फोटो- Patrika.com)

PM Awas installment:बैतूल जिले के मुलताई के ग्राम पंचायत पाबल निवासी वृद्ध महिला प्रधान मंत्री आवास की दूसरी किश्त नहीं मिलने से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। महिला द्वारा सरपंच के कहने पर कर्ज लेकर दीवार तो खड़ी कर ली गई लेकिन अब छत नहीं होने से प्लास्टिक आदि डालके बारिश से बचने की कवायद की जा रही है। (mp news)

लापरवाही का शिकार हुई योजना

फुलवा बेवा भादू पंडोले ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की लापरवाही का शिकार होकर खुले में रहने को मजबूर हैं। योजना के तहत उन्हें 25 हजार की पहली किश्त दी गई, जिससे उन्होंने अपना कच्चा घर तुड़वाकर नया मकान बनाने का कार्य शुरु किया। लेकिन उसके बाद से उन्हें दूसरी किश्त नहीं मिली, जिसके चलते अधूरा मकान खंडहर बनकर खड़ा है और बरसात में खुले आसमान तले रहने को विवश हैं।

ये भी पढ़ें

MP में बनेगा नया 350 KM का ग्रीनफील्ड फोरलेन, 9500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार
भोपाल
Bhopal-Mandsaur greenfield four lane construction 9500 crores projects speedup mp news

वृद्धा ने बताया कि पंचायत ‌द्वारा बार-बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि राशि आएगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई मदद नहीं मिल रही। मजबूरी में वह कीचड़ भरी जगह पर टीन-फट्टे आदि डालकर रह रही हैं। लगातार बारिश में उनका जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने बताया न तो जनपद और न ही ग्राम पंचायत सरपंच उनकी मदद कर रहे हैं।

सरपंच ने कहा-कर्ज ले लो, पर अब मुकर रहा

परेशान वृद्धा ने बताया कि सरपंच ने शुरु में उनसे कर्ज लेकर निर्माण कार्य जारी रखने की बात कही थी, लेकिन अब पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। बेबस महिला ने अपने पड़ोसियों की मदद से 131 पर शिकायत भी दर्ज कराई, परंतु वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब हालात यह हैं कि एक वृद्ध महिला चार किलोमीटर दूर जनपद पंचायत के चक्कर लगाने को मजबूर है, परंतु अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी चुप्पी साधे हुए हैं। मामले से जिम्मेदार झाड़ रहे पल्ला पूरे मामले में पाबल सचिव विष्णु देशमुख से इस संबंध में पूछने के लिए कई बार फोन किए गए लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

ये भी पढ़ें

MP झेलेगा ‘ट्रंप टैरिफ’ सबसे बड़ी मार, कॉटन उद्योग को होगा 2000 करोड़ का घाटा!
खरगोन
mp cotton textiles industry crisis trump tariff impact zero import duty

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 02:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / प्रधानमंत्री आवास के लिए तुड़वा दिया घर, अब खुले में रहने को मजबूर वृद्ध महिला!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.