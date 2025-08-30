MP झेलेगा ‘ट्रंप टैरिफ’ सबसे बड़ी मार, कॉटन उद्योग को होगा 2000 करोड़ का घाटा!

MP Cotton Industry: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का असर (Trump Tariff Impact) मध्य प्रदेश के कपास और टेक्सटाइल्स उद्योग पर भी पड़ेगा। वर्तमान में मध्यप्रदेश से टेक्सटाइल और अपेरल का अनुमानित करीब 3546 करोड़ डॉलर का निर्यात अमरीका को होता है, जो प्रदेश के कुल निर्यात का 26 फीसदी है। 50 फीसदी टैरिफ के बाद यह निर्यात घटकर 1.50 हजार करोड़ ही रहने का अनुमान है। इससे कहीं न कहीं कपास उद्योग के लिए परेशानी खड़ी होगी। हालांकि, उद्योगपति इसकी भरपाई के लिए सरकार के छूट देने की योजना व अन्य देशों से निर्यात बढ़ाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में करीब 50 टेक्सटाइल्स मिल है।