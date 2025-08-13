बड़ी खबर: PM आवास योजना 2.0 में सब्सिडी कटौती, अब अपनी जेब से देने होंगे 87000 रुपए

pm awas yojana subsidy: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी में की गई कटौती का असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम योजना के तहत गृह ऋण पर 2.67 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी हितग्राहियों को मिलती थी, अब यह घटकर अधिकतम 1.30 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि एक आवेदक को करीब 37 हजार रुपए ब्याज सब्सिडी के तौर पर कम मिलेंगे, जिससे घर खरीदने या बनाने का सपना अब पहले से महंगा पड़ जाएगा।
बैतूल स्तिथ इंदिरा वार्ड में निवासी सुनील सिसौदिया बताते हैं कि वे पिछले महीने घर बनाने की योजना बना रहे थे। हमें उमीद थी कि योजना से हमें लगभग 2.67 लाख रुपए की मदद मिलेगी, लेकिन अब सब्सिडी कम होने से हमें बैंक से अतिरिक्त लोन लेना पड़ेगा। इससे ईएमआई (EMI) भी बढ़ जाएगी और कुल ब्याज भी ज्यादा चुकाना होगा, उन्होंने कहा। इसी तरह, गृहिणी कविता का कहना है कि घर बनाना अब आसान नहीं रहा। सब्सिडी कम होने से हमें अपनी जमा पूंजी में से ज्यादा लगाना पड़ेगा। (mp news)
शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए नगरपालिका ने 25 बैंकों में सात दिवसीय विशेष मेला आयोजित किया है। यहां आवास खरीदने या निर्माण के इच्छुक लोग गृह ऋण लेकर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिला सके। मेले में बैंक अधिकारी, नपा कर्मचारी और योजना परामर्शदाता मौजूद हैं।