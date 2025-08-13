बड़ी खबर: PM आवास योजना 2.0 में सब्सिडी कटौती, अब अपनी जेब से देने होंगे 87000 रुपए

बैतूल स्तिथ इंदिरा वार्ड में निवासी सुनील सिसौदिया बताते हैं कि वे पिछले महीने घर बनाने की योजना बना रहे थे। हमें उमीद थी कि योजना से हमें लगभग 2.67 लाख रुपए की मदद मिलेगी, लेकिन अब सब्सिडी कम होने से हमें बैंक से अतिरिक्त लोन लेना पड़ेगा। इससे ईएमआई (EMI) भी बढ़ जाएगी और कुल ब्याज भी ज्यादा चुकाना होगा, उन्होंने कहा। इसी तरह, गृहिणी कविता का कहना है कि घर बनाना अब आसान नहीं रहा। सब्सिडी कम होने से हमें अपनी जमा पूंजी में से ज्यादा लगाना पड़ेगा। (mp news)