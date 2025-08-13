गलती नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मिली सजा, निलंबन के बाद बोले अफसर

अभिषेक जैन का आरोप है कि मार्केटिंग सोसायटी के प्रबंधक अखिलेश जैन पर जांच में 17 लाख रुपए की वसूली पाई गई थी, लेकिन वह आदेश के खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाकर स्टे ले आए। अपर मुख्य सचिव ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा तो मैंने जांच कर निलंबित कर दिया और खाद्य विभाग को एफआइआर कराने पत्र दिया, लेकिन खाद्य विभाग ने हमें ही लिख दिया। वहीं समिति प्रबंधक महेंद्र शर्मा की भी गड़बड़ियों पर सेवा समाप्त की। अभिषेक जैन का आरोप है कि इन सभी मामलों की वजह से लगातार मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा था और मेरे खिलाफ और मेरी भांजी खा‌द्य अधिकारी मोनिका जैन के खिलाफ झूठी शिकायतें कराई जा रही थीं।