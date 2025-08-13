13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

गलती नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मिली सजा, निलंबन के बाद बोले अफसर

MP News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर कलेक्ट्रेट में कार्यरत सहकारिता उप अंकेक्षक ने अपने निलंबन के बाद प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि मुझे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की सजा मिली है, कोई गलती करने पर नहीं।

अशोकनगर

Akash Dewani

Aug 13, 2025

officer suspended allegations punished for acting against corruption ashoknagar mp news
officer suspended allegations punished for acting against corruption ashoknagar mp news (फोटो-अशोकनगर कलेक्ट्रेट सोशल मीडिया)

MP News: अशोकनगर कलेक्टर ने निलंबित किया तो सहकारिता विभाग के उप अंकेक्षक ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि उन्हें किसी गलती की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की सजा मिली है। क्योंकि जो गलती बताकर निलंबित किया गया वह गलती नहीं है।

ये है पूरा मामला

मामला सहकारिता विभाग का है। यहां पदस्थ उप अंकेक्षक अभिषेक जैन (Deputy Auditor Abhishek Jain) को कलेक्टर आदित्यसिंह ने 122 सहकारी संस्थाओं का समयसीमा में ऑडिट न करने पर सोमवार को निलंबित कर दिया और निलंबन अवधि में मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय को बनाया। निलंबन के बाद अभिषेक जैन का कहना है कि 122 सहकारी संस्थाओं के ऑडिट की बात है, लेकिन वह 117 संस्थाओं का ऑडिट कर चुके थे और पांच संस्थाओं का रेकॉर्ड न मिलने से ऑडिट नहीं हुआ। अभिषेक जैन का कहना है कि जून माह में जब कारण बताओ नोटिस मिला तो मैंने जवाब में यह बता दिया था। लेकिन जो गलती की ही नहीं, वह गलती बताकर निलंबित किया गया है।

ये भी पढ़ें

महाकाल गर्भगृह घुसपैठ मामला: भाजपा MLA और पुत्र की एंट्री को लेकर फिर टली जांच रिपोर्ट
उज्जैन
BJP MLA and son Mahakal Garbhgriha Entry Row report delayed MP News

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने पर मिली सजा- अभिषेक जैन

अभिषेक जैन का आरोप है कि मार्केटिंग सोसायटी के प्रबंधक अखिलेश जैन पर जांच में 17 लाख रुपए की वसूली पाई गई थी, लेकिन वह आदेश के खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाकर स्टे ले आए। अपर मुख्य सचिव ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा तो मैंने जांच कर निलंबित कर दिया और खाद्य विभाग को एफआइआर कराने पत्र दिया, लेकिन खाद्य विभाग ने हमें ही लिख दिया। वहीं समिति प्रबंधक महेंद्र शर्मा की भी गड़बड़ियों पर सेवा समाप्त की। अभिषेक जैन का आरोप है कि इन सभी मामलों की वजह से लगातार मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा था और मेरे खिलाफ और मेरी भांजी खा‌द्य अधिकारी मोनिका जैन के खिलाफ झूठी शिकायतें कराई जा रही थीं।

ये भी पढ़ें

ये क्या? पं.मिश्रा ने गंदे पानी से कराया भोले का अभिषेक, सीवन नदी में मिले मल वाले बैक्टीरिया, पत्रिका की जांच में खुलासा
सीहोर
kubereswar dham pandit pradeep mishra siwan river sewage water mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 10:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / गलती नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मिली सजा, निलंबन के बाद बोले अफसर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.