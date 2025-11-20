MP Tourism में युवाओं को काम करने का मौका, इस टाइगर रिजर्व में खुलेंगे रोजगार के अवसर

स्थानीय युवाओं के भविष्य की नई राह बारस्कर ने कहा चूरना क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन और ग्रामीण जीवन शैली- ये सभी तत्व मिलकर इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश का उभरता हुआ पर्यटन केंद्र बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर को समझें, प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में साझेदार बनें। सतपुड़ा की हरी-भरी वादियों में अब सिर्फ वन्यजीवों की दहाड़ ही नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की गूंज भी सुनाई देने लगी है।