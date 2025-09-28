BLO की ड्यूटी के लिए भेजा 70 KM दूर, प्रशासन के आदेश पर भड़के शिक्षक

शिक्षकों का कहना अन्यायपूर्ण है और इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पहले ही स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे कि दिव्यांग कर्मचारियों और गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के शिक्षकों को बीएलओं कार्य (BLO Duty) से मुक्त रखा जाए। इसका कारण यह था कि इन विषयों के शिक्षक शैक्षणिक दृष्टि से अनिवार्य हैं और विकलांग कर्मचारियों को लंबी दूरी तय करना मुश्किल होता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने आदेशों की अनदेखी कर दिया। (mp news)