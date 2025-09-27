गरबा पंडाल के लिए कटवा दिए पेड़, भाजपा नेता ने दिखाई हेकड़ी, नहीं लिया नोटिस!

BJP Leader Ignored Notice: नवरात्र शुरु होने से पहले दीनदयाल नगर में गरबा पंडाल (Garba Pandal) के लिए पेड़ों को काटने के मामला उजागर होने के बाद भी रतलाम नगर निगम अमला कुछ नहीं कर सका है। पेड़ों को काटने के मामले में निगम से वार्ड पार्षद संगीता सोनी के पति और पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णा सोनी (BJP Leader Krishna Soni) और गरबा आयोजन समिति के भरत कुमावत नामक व्यक्ति के नामजद नोटिस नगर निगम ने पत्रिका में 14 सितंबर को निर्दयता : दीनदयाल नगर में छटनी के नाम पर काट दिए नीम व शीशम के पेड़, शीर्षक से समाचार प्रकाशन के बाद जारी किया था।