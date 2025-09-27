भाजपा-कांग्रेस पार्षदों की जुगलबंदी, सभी प्रस्ताव हुए धड़ाम, अध्यक्ष के सामने हंगामा

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बल्क वॉटर कनेक्शन (156 लाख), जिला न्यायालय से नानाखेड़ी एचपी पेट्रोल पंप तक सड़क डामरीकरण (210 लाख), हनुमान चौराहा से जज्जी बस स्टैंड ओवरब्रिज तक सड़क डामरीकरण (150 लाख) और गुना शहर में बन रहे 600 सीट के ऑडिटोरियम में कुर्सियों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण नगर पालिका की अध्यक्षता में परिषद के समक्ष रखे गए। लेकिन एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। कई माह बाद परिषद की बैठक हुई, लेकिन यह हंगामे के बीच खत्म हो गई। इससे शहर के विकास के कई मुद्दे फिर से अटक गए। (mp news)