Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गुना

भाजपा-कांग्रेस पार्षदों की जुगलबंदी, सभी प्रस्ताव हुए धड़ाम, अध्यक्ष के सामने हंगामा

MP News: नगरपालिका परिषद की बैठक में हंगामा और खींचतान के बीच कांग्रेस ने बड़ी चाल चली। भाजपा के 13 पार्षद साथ आए और सभी प्रमुख प्रस्ताव गिर गए, जिससे सत्ता पक्ष अल्पमत में दिखा।

गुना

Akash Dewani

Sep 27, 2025

bjp councillors cross voting congress guna nagar palika proposals failed mp news
bjp councillors cross voting congress guna nagar palika proposals failed (फोटो- सोशल मीडिया)

bjp councillors cross voting:गुना नगरपालिका परिषद (Guna Nagar Palika Parishad) का साधारण सम्मेलन शुक्रवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुआ। नगर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन असहमति के चलते वह पारित नहीं हो सके। नपा अध्यक्ष सविता गुप्ता की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे नगरपालिका सभा भवन में शुरू हुई बैठक में पार्षदों के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिली।

इस दौरान कांग्रेस ने बड़ी ही रणनीति से काम किया और भाजपा के पार्षदों का साथ लेकर सभी प्रमुख चार प्रस्तावों को गिरा दिया। इससे भाजपा बहुमत वाली नगर पालिका परिषद अल्पमत में दिखाई दी। इधर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पुरुष पार्षद द्वारा परिषद में हंगामा कर महिला पार्षदों की आवाज दबाई जाती है। इसका बात का समर्थन अन्य महिला पार्षदों ने भी किया। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ मंजुषा खत्री भी मौजूद रहीं। (mp news)

इन प्रस्तावों पर नहीं बनी सहमति

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बल्क वॉटर कनेक्शन (156 लाख), जिला न्यायालय से नानाखेड़ी एचपी पेट्रोल पंप तक सड़क डामरीकरण (210 लाख), हनुमान चौराहा से जज्जी बस स्टैंड ओवरब्रिज तक सड़क डामरीकरण (150 लाख) और गुना शहर में बन रहे 600 सीट के ऑडिटोरियम में कुर्सियों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण नगर पालिका की अध्यक्षता में परिषद के समक्ष रखे गए। लेकिन एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। कई माह बाद परिषद की बैठक हुई, लेकिन यह हंगामे के बीच खत्म हो गई। इससे शहर के विकास के कई मुद्दे फिर से अटक गए। (mp news)

ये पार्षद रहे प्रस्ताव के विरोध में

नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद शेखर वशिष्ठ, महेश कुशवाह, कृष्ण मोर्या, रामवीर जाटव, राममूर्ति कुशवाह, गीता कुशवाह, हलीम गाजी के साथ में भाजपा के पार्षद राधा कुशवाह, सुमन लोधा, ब्रजेश राठौर, नगरपालिका उपाध्यक्ष धर्म सोनी, दिनेश शर्मा चुक्की, अजब बाई लोधा, तरुण मालवीय, अलका कोरी, ममता तोमर, सुनीता रविन्द्र रघुवंशी, रमेश भील, सचिन धुरिया और राजकुमारी जाटव ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। (mp news)

इन मुद्दों पर बोले पार्षद

रेलवे को पानी देने के प्रस्ताव पर कहा कि जब शहर में ही पूर्ति नपा नहीं कर पा रही है तो वह दूसरे विभाग को पानी क्यों दे रही है। इसी तरह नानाखेड़ी एचपी पेट्रोल पंप तक डामरीकरण, बस स्टैंड ओवरब्रिज के डामरीकरण पर पार्षदों ने कहा कि पहले वार्ड में काम कराएं, फिर दूसरी जगह होंगे। वहीं ऑडिटोरियम के लिए कुर्सियां खरीदी का भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। पार्षदों का कहना था कि इसकी क्या जरुरत है। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि यह सभी मुद्दे शहर के विकास से जुड़े हुए है, लेकिन पार्षद विकास का विरोध कर रहे है। (mp news)

विरोधी पार्षदों के नाम सार्वजनिक किए

नगर पालिका अध्यक्ष ने परिषद की बैठक के बाद उन पार्षदों के नाम भी सार्वजनिक किए और कहा कि इनके द्वारा शहर के विकास का विरोध किया जा रहा है। वहीं भाजपा बहुमत वाली परिषद के अध्यक्ष ने एजेंडे का विरोध कर रहे भाजपा पार्षदों के नाम भी सार्वजनिक किए। (mp news)

यह रहे अध्यक्ष के साथ

नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता के साथ प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में बबीता साहू, अनीता कुशवाह, ओमप्रकाश गब्बर कुशवाह, फूलबाई ओझा, विनोद लोधा, सुशीला कुशवाह, विमला साहू संध्या अशोक सोनी, कीर्ति सरवैया, राजू ओझा, नीता कुशवाह. सुनीता शर्मा और कांग्रेस के तरुण सेन ने प्रस्तावों के समर्थन में रहे। (mp news)

कई अपनी ही पार्टी के समर्थन में नहीं रहे

परिषद की बैठक में अजब स्थिति बनी। कांग्रेस ने रणनीति बनाते हुए भाजपा के ज्यादातर पार्षदों को अपने पक्ष में कर लिया। इधर भाजपा ने भी कांग्रेस के कुछ पार्षदों का अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। लेकिन इसके बाद भी भाजपा बहुमत वाली नगर पालिका अल्पमत में दिखी और सभी प्रस्तावों पर सहमति नहीं बना पाई। (mp news)

ये भी पढ़ें

बड़ा आदेश…. धार्मिक जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र पर लगा बैन, सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर
बेतुल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 11:37 am

Published on:

27 Sept 2025 10:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / भाजपा-कांग्रेस पार्षदों की जुगलबंदी, सभी प्रस्ताव हुए धड़ाम, अध्यक्ष के सामने हंगामा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.