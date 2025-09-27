भाजपा-कांग्रेस पार्षदों की जुगलबंदी, सभी प्रस्ताव हुए धड़ाम, अध्यक्ष के सामने हंगामा

bjp councillors cross voting:गुना नगरपालिका परिषद (Guna Nagar Palika Parishad) का साधारण सम्मेलन शुक्रवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुआ। नगर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन असहमति के चलते वह पारित नहीं हो सके। नपा अध्यक्ष सविता गुप्ता की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे नगरपालिका सभा भवन में शुरू हुई बैठक में पार्षदों के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिली।
इस दौरान कांग्रेस ने बड़ी ही रणनीति से काम किया और भाजपा के पार्षदों का साथ लेकर सभी प्रमुख चार प्रस्तावों को गिरा दिया। इससे भाजपा बहुमत वाली नगर पालिका परिषद अल्पमत में दिखाई दी। इधर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पुरुष पार्षद द्वारा परिषद में हंगामा कर महिला पार्षदों की आवाज दबाई जाती है। इसका बात का समर्थन अन्य महिला पार्षदों ने भी किया। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ मंजुषा खत्री भी मौजूद रहीं। (mp news)
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बल्क वॉटर कनेक्शन (156 लाख), जिला न्यायालय से नानाखेड़ी एचपी पेट्रोल पंप तक सड़क डामरीकरण (210 लाख), हनुमान चौराहा से जज्जी बस स्टैंड ओवरब्रिज तक सड़क डामरीकरण (150 लाख) और गुना शहर में बन रहे 600 सीट के ऑडिटोरियम में कुर्सियों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण नगर पालिका की अध्यक्षता में परिषद के समक्ष रखे गए। लेकिन एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। कई माह बाद परिषद की बैठक हुई, लेकिन यह हंगामे के बीच खत्म हो गई। इससे शहर के विकास के कई मुद्दे फिर से अटक गए। (mp news)
नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद शेखर वशिष्ठ, महेश कुशवाह, कृष्ण मोर्या, रामवीर जाटव, राममूर्ति कुशवाह, गीता कुशवाह, हलीम गाजी के साथ में भाजपा के पार्षद राधा कुशवाह, सुमन लोधा, ब्रजेश राठौर, नगरपालिका उपाध्यक्ष धर्म सोनी, दिनेश शर्मा चुक्की, अजब बाई लोधा, तरुण मालवीय, अलका कोरी, ममता तोमर, सुनीता रविन्द्र रघुवंशी, रमेश भील, सचिन धुरिया और राजकुमारी जाटव ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। (mp news)
रेलवे को पानी देने के प्रस्ताव पर कहा कि जब शहर में ही पूर्ति नपा नहीं कर पा रही है तो वह दूसरे विभाग को पानी क्यों दे रही है। इसी तरह नानाखेड़ी एचपी पेट्रोल पंप तक डामरीकरण, बस स्टैंड ओवरब्रिज के डामरीकरण पर पार्षदों ने कहा कि पहले वार्ड में काम कराएं, फिर दूसरी जगह होंगे। वहीं ऑडिटोरियम के लिए कुर्सियां खरीदी का भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। पार्षदों का कहना था कि इसकी क्या जरुरत है। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि यह सभी मुद्दे शहर के विकास से जुड़े हुए है, लेकिन पार्षद विकास का विरोध कर रहे है। (mp news)
नगर पालिका अध्यक्ष ने परिषद की बैठक के बाद उन पार्षदों के नाम भी सार्वजनिक किए और कहा कि इनके द्वारा शहर के विकास का विरोध किया जा रहा है। वहीं भाजपा बहुमत वाली परिषद के अध्यक्ष ने एजेंडे का विरोध कर रहे भाजपा पार्षदों के नाम भी सार्वजनिक किए। (mp news)
नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता के साथ प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में बबीता साहू, अनीता कुशवाह, ओमप्रकाश गब्बर कुशवाह, फूलबाई ओझा, विनोद लोधा, सुशीला कुशवाह, विमला साहू संध्या अशोक सोनी, कीर्ति सरवैया, राजू ओझा, नीता कुशवाह. सुनीता शर्मा और कांग्रेस के तरुण सेन ने प्रस्तावों के समर्थन में रहे। (mp news)
परिषद की बैठक में अजब स्थिति बनी। कांग्रेस ने रणनीति बनाते हुए भाजपा के ज्यादातर पार्षदों को अपने पक्ष में कर लिया। इधर भाजपा ने भी कांग्रेस के कुछ पार्षदों का अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। लेकिन इसके बाद भी भाजपा बहुमत वाली नगर पालिका अल्पमत में दिखी और सभी प्रस्तावों पर सहमति नहीं बना पाई। (mp news)