चिता पर लेटते ही चलने लगी सांस, चमत्कार देख लोग हैरान, डॉक्टरों ने मृत किया था घोषित

परिजनों ने बताया कि चिता पर लेटने के बाद अनिल की उंगली में हरकत होने लगी। जब सीने पर सर रखकर सुना गया तो धड़कन भी चल रही थी और उसकी सांसे भी चल रही थी। इस दृश्य को देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। इस घटना के बाद परिजन तुरंत अनिल को चिता से उठाकर औराई ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अनिल अभी जिंदा है। डॉक्टर ने परिजन को बताया कि अनिल गहरी बेहोशी की हालत में थे, शायद यही वजह है कि डॉक्टर ने मृत समझ लिया। डॉक्टर के मुताबिक, अनिल को सही समय पर इलाज मिल गया, वरना अनिल की स्थिति में सुधार होना असंभव था।