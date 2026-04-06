बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठियों की हुई पहचान, सत्ता में आए तो सील करेंगे सीमा- दिलीप घोष

उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल और देश में इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसे और तेज करने की जरूरत है। सीमाओं को पूरी तरह सील करना बेहद आवश्यक है और भाजपा के सत्ता में आने पर यह उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल होगा। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर निशाना साधते हुए दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पार्टी के पास केवल पैसा है, जबकि उसका कोई मजबूत संगठन या स्पष्ट कार्यप्रणाली नहीं है। राज्य की पुलिस को भी बदलाव का आभास हो चुका है और वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरत रही हैं।