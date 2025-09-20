Patrika LogoSwitch to English

भारत

दुनिया को भाने लगा मेक इन इंडिया, 126 देश के युवा देखेंगे भारत में हो रहे नवाचार

नॉलेज शेयरिंग अभियान: दिल्ली सहित कई शहरों का करेंगे दौरा

भारत

ANUJ SHARMA

Sep 20, 2025

नई दिल्ली. भारत का मेक इन इंडिया अब दुनिया के युवाओं को आकर्षित करने लगा है। दुनिया के 126 देश के युवा विद्यार्थी अलग-अलग चरण में भारत के उद्योगों के दौरे पर है। यह भारत में उद्योगों की तकनीक और नवाचारों को सीखने के लिए आए हैं। यह अध्ययन दौरे इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के तहत नॉलेज शेयरिंग के लिए हो रहे हैं। इस कमीशन में भारत सहित करीब 126 देश है। भारत में इसे लेकर काफी काम हुआ है। बीते दिनों भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी नॉलेज शेयरिंग के लिए तहत दूसरे देशों से अध्ययन दौरों को लेकर अनुबंध किए थे। वहीं उद्योग भी नॉलेज शेयरिंग और बेस्ट प्रैक्टिस के तहत स्टडी टूर को लेकर एमओयू कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह दौरे होने हैं।

स्टार्टअप और ऑटोमोबाइल पर खास नजर

भारत में ऑटोमोबाइल और स्टार्टअप सेक्टर में खास काम हो रहा है। विदेशी विद्यार्थी विभिन्न उद्योगों में इसे ही देखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होने वाले नवाचारों को भी विदेशी युवा जानेंगे। ये लोग दिल्ली सहित कई शहरों को दौरा करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस, तकनीकी अपग्रेडेशन और नवाचार देखेंगे।

इसलिए भारत पर दुनिया की नजरें


  1. 2.2 फीसदी की वृद्धि दर प्रमुख आठ उद्योग सेक्टर में अगस्त 2025 में दर्ज।

2. 12.8 फीसदी की सबसे अधिक वृद्धि दर इस्पात सेक्टर में दर्ज की गई।

3. 19.8 अरब डॉलर का सबसे तेज बढ़ता आइटी मार्केट अगले 3 साल में होगा

4. 27 फीसदी आबादी देश की युवा, 25 करोड़ युवा भारत में अभी।

Published on:

20 Sept 2025 01:17 am

Hindi News / Bharat / दुनिया को भाने लगा मेक इन इंडिया, 126 देश के युवा देखेंगे भारत में हो रहे नवाचार

