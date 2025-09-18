Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

अब जानवरों से गुफ्तगू करने के मिशन पर एआइ

तकनीक: इंसानों के साथ जानवरों के संवाद के खोज रहे तरीके

भारत

ANUJ SHARMA

Sep 18, 2025

लंदन. यह मुमकिन है कि आने वाले दशकों में हम डॉल्फिन से मौसम पर बात करें या पक्षियों से जंगल की खबर पूछें? अभी यह सपना है, पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एआइ जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वह दिन शायद बहुत दूर नहीं जब इंसान और जानवर सचमुच बातचीत करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ रेन, बर्कले स्थित अर्थ स्पीशीज प्रोजेक्ट और कई संस्थान अब एआइ की मदद से जानवरों की बोलियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एआइ मॉडल्स बनाए जा रहे हैं जो लाखों घंटों की रिकॉर्डिंग से सीखकर जानवरों की भाषा को 'रेस्पॉन्स' देने में जुटे हुए हैं। नया मॉडल नैचरएलएम ऑडियो तो पक्षियों के गीत, व्हेल की क्लिक और इंसानी ध्वनियों के बीच फर्क पहचानने की क्षमता दिखा रहा है। वहीं, कई अन्य एआइ मॉडल्स पहले इंसानी भाषा सीखते हैं, फिर उन्हें जानवरों की आवाजों पर आजमाया जा रहा है।

पक्षियों से व्हेल तक फैला संवाद संसार

डॉल्फिन्स अपने साथियों को वर्षों बाद भी नाम से पुकार सकती हैं। कौवे जटिल पैटर्न पहचानने में माहिर हैं। बोनोबो बंदरों पर की गई रिसर्च बताती है कि वे अलग-अलग ध्वनियों को जोड़कर वाक्य जैसी संरचना बना सकते हैं। जापानी पक्षी ‘टिट्स’ भी आवाजों के क्रम से अर्थ बदलते हैं, जो भाषा के नियमों की ओर इशारा करता है। वहीं, कैरिबियाई समुद्र में स्पर्म व्हेल की ‘क्लिक’ ध्वनियां ‘कोडा’ बनाती हैं, जो ध्वन्यात्मक वर्णमाला जैसी लगती हैं।

डिकोडिंग में एआइ की ले रहे भरपूर मदद

भाषावैज्ञानिक और जीवविज्ञानी अब एआइ की मदद से खोज रहे हैं कि क्या जानवरों की बोलियां केवल संकेत या चेतावनी तक सीमित हैं, या उनमें कोई तारतम्य भी है, यानी जहां अलग-अलग भाग मिलकर नया अर्थ बनाते हैं। एआइ ध्वनि के पैटर्न, आवृत्ति, समय-क्रम और अन्य सूक्ष्म बदलावों का विश्लेषण कर रहा है जिन्हें मानव कान शायद न पकड़ पाते हों। कुछ एआइ मॉडल 'टांसफर लर्निंग' का इस्तेमाल करते हुए मानव भाषाओं के लिए बनाए गए मॉडल जानवरों की आवाजों पर लागू कर रहे हैं।

जानवरों की भाषा के लगातार मिल रहे संकेत

भाषा विशेषज्ञ चार्ल्स हॉकिट का मानना है कि संपूर्ण भाषा की पहचान तीन गुणों से होती है, डिस्प्लेसमेंट (अतीत या भविष्य की बातें), प्रोडक्टिविटी (नए विचार गढ़ना) और डुअलिटी (छोटी इकाइयों से बड़े अर्थ बनाना)। इन तीनों पैमानों के आधार पर इंसानों के अलावा किसी और प्रजाति में 'भाषा' का पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला, लेकिन संकेत लगातार मिल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 12:36 am

Hindi News / Bharat / अब जानवरों से गुफ्तगू करने के मिशन पर एआइ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.