यूजीसी ने 54 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया

सख्ती : वेबसाइट पर नहीं डाली जरूरी जानकारी

less than 1 minute read

भारत

image

ANUJ SHARMA

Oct 02, 2025

नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश की 54 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक इन विश्वविद्यालयों ने अपनी वेबसाइट जरूरी जानकारी अपलोड नहीं की थी। इस कारण छात्रों और अभिभावकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। यह सभी निजी विश्वविद्यालय हैं। यूजीसी की तरफ से बताया गया है कि इन सभी ने नियमानुसार 'सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजरÓ जारी नहीं किया है। यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को वेबसाइटों पर संस्थान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करनी होती हैं। यूजीसी के नोटिस के बाद कुछ विश्वविद्यालयों का कहना है कि वो जल्द अपनी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।

किन राज्यों की कितने विश्वविद्यालय डिफॉल्टर

मध्य प्रदेश : 10

गुजरात : 8

सिक्किम : 5

उत्तराखंड : 4

(इसके अलावा असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।)

ये प्रमुख विश्वविद्यालय शामिल

डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, डॉ डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटीज।

Published on:

02 Oct 2025 11:27 pm

Hindi News / Bharat / यूजीसी ने 54 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया

