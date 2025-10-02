यूजीसी ने 54 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया

नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश की 54 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक इन विश्वविद्यालयों ने अपनी वेबसाइट जरूरी जानकारी अपलोड नहीं की थी। इस कारण छात्रों और अभिभावकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। यह सभी निजी विश्वविद्यालय हैं। यूजीसी की तरफ से बताया गया है कि इन सभी ने नियमानुसार 'सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजरÓ जारी नहीं किया है। यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को वेबसाइटों पर संस्थान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करनी होती हैं। यूजीसी के नोटिस के बाद कुछ विश्वविद्यालयों का कहना है कि वो जल्द अपनी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।