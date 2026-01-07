BJP सांसद कंगना रनौत को कोर्ट ने थमाया नोटिस, क्या अब जाना पड़ेगा जेल? जानें पूरा मामला

केस दर्ज होने के बाद कंगना ने कई बार पेशी से छूट मांगी, लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका दायर की, लेकिन दोनों जगह राहत नहीं मिली। अक्टूबर 2025 में कंगना बठिंडा कोर्ट में पेश हुईं और महिंदर कौर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था और हर 'माता' उनके लिए सम्माननीय है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन केस जारी रहा।