Bharatpur News: नए शैक्षणिक सत्र की नई तारीख तय…एक अप्रेल, 4 महीने पहले ही मिल जाएंगी किताबें

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से बालिकाओं को दिए जाने वाले पुरस्कारों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि सभी पात्र छात्राओं को शीघ्र लाभ मिल सके। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि 1 अप्रेल 2026 से नए सत्र की शुरुआत के साथ नामांकन वृद्धि और शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि शिविरा पंचांग के अनुरूप गतिविधियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा इसी बदलाव को ध्यान में रखकर तैयार करें।