Bharatpur News: रेस्टोरेंट मालिक से मारपीट और डकैती का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, महिला के वेश में निकाला जुलूस

मारपीट के बाद बदमाश रेस्टोरेंट मालिक को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने रेस्टोरेंट से कितनी नकदी और सामान लूटा था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया उसके बाद रिमांड ली गई। आरोपी का जुलूस आईजी कार्यालय से रेस्टोरेंट तक निकाला गया। पुलिस ने आरोपी को सलवार पहनाकर जुलूस निकाला।