टोंक में महिला की आबरू लूटकर हत्या का आरोप, सड़क किनारे फेंका शव, गाड़ी के अंदर-बाहर मिले खून के छींटे

निवाई थानाधिकारी घासीराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थानाधिकारी ने बताया कि रविवार रात करीब 9.30 बजे के बाद गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़िता को घर से बाहर बुलाकर जबरन वाहन में बैठाया और सुनसान स्थान पर ले गए। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।