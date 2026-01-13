टोंक में महिला की आबरू लूटकर हत्या का आरोप, सड़क किनारे फेंका शव, गाड़ी के अंदर-बाहर मिले खून के छींटे

टोंक में महिला से गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Tonk News: निवाई थाना एरिया के तहत आने वाले गांव गंगापुरा मोड़ पर सोमवार सुबह एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन भी घटना स्थल पर पहुंचे।
निवाई थानाधिकारी घासीराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थानाधिकारी ने बताया कि रविवार रात करीब 9.30 बजे के बाद गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़िता को घर से बाहर बुलाकर जबरन वाहन में बैठाया और सुनसान स्थान पर ले गए। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
आरोपियों ने मृतका के पहने हुए आभूषण भी लूट लिए। हत्या के बाद शव को गंगापुरा मोड़ पर पटककर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि वाहन के अंदर मृतका की चप्पल भी पड़ी मिली, जबकि वाहन के भीतर और ऊपर खून के छींटे पाए गए।
उन्होंने पुलिस से मांग की है कि सभी नामजद आरोपियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। घटना स्थल से एक कार भी पलटी हुई मिली है।
थानाधिकारी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। टोंक से एफएसएल और एमओबी टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामले की जांच निवाई पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा को सौंपी गई है। घटना स्थल से एक कार भी पलटी हुई मिली है।
