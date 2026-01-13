13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक में महिला की आबरू लूटकर हत्या का आरोप, सड़क किनारे फेंका शव, गाड़ी के अंदर-बाहर मिले खून के छींटे

राजस्थान के टोंक जिले में सड़क पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और परिजन पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Arvind Rao

Jan 13, 2026

Tonk Crime

टोंक में महिला से गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Tonk News: निवाई थाना एरिया के तहत आने वाले गांव गंगापुरा मोड़ पर सोमवार सुबह एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन भी घटना स्थल पर पहुंचे।

निवाई थानाधिकारी घासीराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थानाधिकारी ने बताया कि रविवार रात करीब 9.30 बजे के बाद गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़िता को घर से बाहर बुलाकर जबरन वाहन में बैठाया और सुनसान स्थान पर ले गए। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपियों ने मृतका के पहने हुए आभूषण भी लूट लिए। हत्या के बाद शव को गंगापुरा मोड़ पर पटककर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि वाहन के अंदर मृतका की चप्पल भी पड़ी मिली, जबकि वाहन के भीतर और ऊपर खून के छींटे पाए गए।

उन्होंने पुलिस से मांग की है कि सभी नामजद आरोपियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। घटना स्थल से एक कार भी पलटी हुई मिली है।

थानाधिकारी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। टोंक से एफएसएल और एमओबी टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामले की जांच निवाई पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा को सौंपी गई है। घटना स्थल से एक कार भी पलटी हुई मिली है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के थानों में गूंजा युवा शक्ति का जोश, सक्रिय युवाओं को बनाया जा रहा पुलिस के ब्रांड एंबेसडर
जयपुर
National Youth Day

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 12:24 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक में महिला की आबरू लूटकर हत्या का आरोप, सड़क किनारे फेंका शव, गाड़ी के अंदर-बाहर मिले खून के छींटे

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk Crime: उड़ीसा से ट्रक में लाए 493 किलो गांजा, राजस्थान में सप्लाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन; 2 तस्कर गिरफ्तार

Ganja-Smuggling-Exposed
टोंक

Tonk: छात्रावास में मोबाइल चलाते व धूम्रपान करते मिले छात्र, अधीक्षक भी नदारद, निरीक्षण के दौरान भड़के विधायक

Niwai-MLA-Ramsahay-Verma
टोंक

टोंक में ‘खजाने’ के रहस्य से उठा पर्दा, जमीन से निकला था रहस्यमयी देग, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

टोंक

खजाना या इतिहास? देवरी में मिली देग ट्रेजरी के स्ट्रॉग रूम में डबल लॉक में जमा, बाहर पुलिस का पहरा; जांच के बाद खुलेगा राज

Devari-pot-mystery
टोंक

Tonk: रिमांड में सुविधा देने के नाम मांगी रिश्वत, SI और कांस्टेबल के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज

Pawan-Kumar-Chaudhary
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.