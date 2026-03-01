भरतपुर: बेटे ने धारदार हथियार से पिता की हत्या, खुद गांव वालों को बुलाकर लाया, मंजर देख ग्रामीणों के उड़े होश

भरतपुर। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र के भौसिंगा गांव में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय प्रेम सिंह अपने बड़े बेटे कुंवर सिंह उर्फ गुड्डू के साथ घर पर मौजूद थे। परिवार के अन्य सदस्य उस समय घर पर नहीं थे। एक बेटा नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जबकि दूसरा बेटा हरेंद्र गंभीर बीमारी के चलते अपनी मां के साथ दौसा के एक अस्पताल में भर्ती था।