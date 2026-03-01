23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर: बेटे ने धारदार हथियार से पिता की हत्या, खुद गांव वालों को बुलाकर लाया, मंजर देख ग्रामीणों के उड़े होश

भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र के भौसिंगा गांव में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Mar 23, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भरतपुर। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र के भौसिंगा गांव में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय प्रेम सिंह अपने बड़े बेटे कुंवर सिंह उर्फ गुड्डू के साथ घर पर मौजूद थे। परिवार के अन्य सदस्य उस समय घर पर नहीं थे। एक बेटा नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जबकि दूसरा बेटा हरेंद्र गंभीर बीमारी के चलते अपनी मां के साथ दौसा के एक अस्पताल में भर्ती था।

मामूली बात को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी

बताया जा रहा है कि देर रात किसी मामूली बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गुड्डू ने आपा खो दिया। वह शराब के नशे में धुत था और गुस्से में आकर उसने घर में रखा धारदार हथियार उठा लिया। इसके बाद उसने अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से प्रेम सिंह संभल नहीं पाए और गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

मंजर देख ग्रामीणों के उड़े होश

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए चालाकी दिखाते हुए अनजान बनने की कोशिश की। सुबह होते ही वह गांव के लोगों को बुलाने पहुंचा, जैसे उसे घटना की कोई जानकारी न हो। लेकिन जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घर के अंदर का मंजर देखा तो सभी के होश उड़ गए। खून से लथपथ शव देखकर गांव में सनसनी फैल गई।

आरोपी की तलाश जारी

इसी बीच वारदात के बाद आरोपी गुड्डू मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है।

एफएसएल टीम ने लिए सैंपल

थाना अधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया। मौके से सैंपल लिए हैं। साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के छोटे बेटे भगत ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। फरार आरोपी गुड्डू की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: भात भरकर लौट रहे थे, तभी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी कार, दादा-पोते की मौत; 5 घायल
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर: बेटे ने धारदार हथियार से पिता की हत्या, खुद गांव वालों को बुलाकर लाया, मंजर देख ग्रामीणों के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : श्री बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे का हीरा गायब, अफसर परेशान, जानें पूरा प्रकरण

Bharatpur Shri Banke Bihari Temple Lohagarh Fort Diamond missing Officers upset know whole incident
भरतपुर

भगवान से भी धोखा! 1 करोड़ का बजट डकारा, 57 मंदिरों में भेज दी बदबूदार प्रसादी, राजस्थान के इन जिलों में मचा हड़कंप

Bharatpur Temple Scam Contractor Blacklisted After Poor Quality Prasad Sent to 57 Temples
भरतपुर

Droupadi Murmu Govardhan Parikrama: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए गिरिराज जी के दर्शन, भक्तिभाव के साथ की परिक्रमा की शुरुआत

Droupadi Murmu Govardhan Parikrama
भरतपुर

BDA : भरतपुर विकास प्राधिकरण की नई योजना, 2 नई लैंड पूलिंग का प्रस्ताव तैयार

Bharatpur Development Authority plan 2 new land pooling proposals ready
भरतपुर

Bharatpur Murder: दोस्ती में शक बना मौत की वजह, जंगल में ले जाकर कराई पार्टी फिर तौलिए से घोंट दिया गला

Murder
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.