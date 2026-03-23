Rajasthan Accident: भात भरकर लौट रहे थे, तभी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी कार, दादा-पोते की मौत; 5 घायल

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 5 लोग घायल हो गए। जिनमें से दो को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। कार के एयरबैग खुलने से कार ड्राइवर धारा सिंह मीणा जान बच गई।