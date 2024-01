भरतपुर में महिला विधायक ने कड़ाके की सर्दी में रात में की खेत की सिंचाई, MLA को देखकर चौंके किसान

भरतपुर Jan 08, 2024

Farmers were Surprised to see MLA : राजस्थान की यह निर्दलीय विधायक शनिवार रात को कड़ाके की सर्दी में एक गांव में पहुंची। इसके बाद खेत में उतर कर किसानों संग फसलों की सिंचाई की। जानें पूरा मामला क्या है?