राजस्थान: स्कूल जा रहे 8 साल के बच्चे की अचानक मौत, बस में बहन के पास वाली सीट पर बैठने जा रहा था

डीग जिले के कामां थाना इलाके में गुरुवार सुबह टायर मोड स्थित अनाज मंडी के सामने पंचायत समिति सदस्य और व्यवसायी के एक 8 साल के बेटे की मौत हो गई। स्कूल जाने के लिए वह बस में बैठा था। इसी दौरान इसे चक्कर आया और मौत हो गई। दानिश के पिता साहुन का कहना है कि बस में दानिश की बहन सदक भी थी। वह बहन के पास जाने लगा तो चक्कर आकर वह नीचे गिर गया। पिता ने बताया कि उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक दानिश के परिजनों ने बताया कि उसे दौरे पड़ते थे। दानिश गांव के एक निजी स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र था।