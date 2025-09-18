Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

राजस्थान: स्कूल जा रहे 8 साल के बच्चे की अचानक मौत, बस में बहन के पास वाली सीट पर बैठने जा रहा था

डीग जिले के कामां थाना इलाके में गुरुवार सुबह टायर मोड स्थित अनाज मंडी के सामने पंचायत समिति सदस्य और व्यवसायी के एक 8 साल के बेटे की मौत हो गई। स्कूल जाने के लिए वह बस में बैठा था। इसी दौरान इसे चक्कर आया और मौत हो गई।

भरतपुर

kamlesh sharma

Sep 18, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

डीग जिले के कामां थाना इलाके में गुरुवार सुबह टायर मोड स्थित अनाज मंडी के सामने पंचायत समिति सदस्य और व्यवसायी के एक 8 साल के बेटे की मौत हो गई। स्कूल जाने के लिए वह बस में बैठा था। इसी दौरान इसे चक्कर आया और मौत हो गई। दानिश के पिता साहुन का कहना है कि बस में दानिश की बहन सदक भी थी। वह बहन के पास जाने लगा तो चक्कर आकर वह नीचे गिर गया। पिता ने बताया कि उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक दानिश के परिजनों ने बताया कि उसे दौरे पड़ते थे। दानिश गांव के एक निजी स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र था।

बस में अचानक बेहोश होकर गिरा

पिता साहुन ने बताया कि दानिश सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकला था। बस में उनकी पांचों बेटी और बेटा दानिश थे। दानिश की छोटी बहन सदक अलग-अलग सीट पर बैठे थे। बस जैसे ही रवाना हुई तो सदक ने दानिश को उसके पास आकर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह जाने लगा तो गिर गया। इसके बाद बस ड्राइवर ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने तुरंत निजी डॉक्टर लेकर गए, वहां डॉक्टर ने दानिश को कामां अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद उसको कामां अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ताऊ को अंदेशा-हार्ट अटैक से हुई मौत

दानिश के ताऊ महमूद ने बताया कि डेढ़ साल पहले भी उसे चक्कर आए थे। जब उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके शरीर में इन्फेक्शन है। इसके बाद इलाज चला और कभी चक्कर नहीं आए। उन्होंने बताया कि गुरुवार को उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बस में दानिश के साथ उसकी बहनें गुलशिता, मनकशा, कहकशा और सदक भी थी। ताऊ ने अंदेशा जताया है कि दानिश की हार्ट अटैक से मौत हुई है।

बिना पोस्टमार्टम ले गए शव

डॉ. बीएस सोनी ने बताया कि परिवार सुबह एक बच्चे को अस्पताल लेकर आया गया था। उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पोस्टमॉर्टम के बाद ही कारणों का साफ तौर पर पता लग सकता था लेकिन बच्चे के परिजन शव का बिना पोस्टमॉर्टम करवाए शव को घर ले गए।

18 Sept 2025 06:12 pm

18 Sept 2025 04:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान: स्कूल जा रहे 8 साल के बच्चे की अचानक मौत, बस में बहन के पास वाली सीट पर बैठने जा रहा था

