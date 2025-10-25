Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

ALERT: फोन चलाते-चलाते ठगों के पास पहुंच रहा फिंगरप्रिंट, फ्री शुगर जांच के नाम पर नए तरीके से कर रहे ठगी

New Method Of Cyber Crime: जैसे ही लोग इस ऐप पर क्लिक करके उंगली का निशान डालते हैं वैसे ही ठगों के पास उनका आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Akshita Deora

Oct 25, 2025

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Fingerprint App For Free Blood Test: सोशल मीडिया पर इन दिनों साइबर ठगों की ओर से ठगी का नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें ठग शुगर जांच के बहाने लोगों से उंगली के निशान ले रहे हैं। इसमें लोग सामान्य हैल्थ चेकअप समझकर बिना सोचे-समझे अपनी उंगली के निशान दे रहे हैं, जिससे उनका आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैक हो जा रहे हैं।

कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ठग सोशल मीडिया पर मुफ्त शुगर जांच के नाम पर SMS या पोस्ट डालते हैं। इसमें दावा किया जाता है कि रक्त शर्करा मापने के लिए एक ऐप उपलब्ध है इसमें अपनी उंगली के निशान आपको देना है।

जैसे ही लोग इस ऐप पर क्लिक करके उंगली का निशान डालते हैं वैसे ही ठगों के पास उनका आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। इस तरह से ठग उपयोगकर्ताओं को विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं।

जालसाजी में फंसाने में कामयाब

ये ठग आमतौर पर फेसबुक, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर यह संदेश भेजते हैं, जहां लोग आसानी से बहक जाते हैं। ठगी इसलिए बढ़ रही है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी को आसानी से यकीन कर लेते हैं।

साथ ही कई लोग हैल्थ ऐप और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए-नए तरीकों की तलाश में रहते हैं, जिससे वे स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा जागरूक हो सकें। इसी का फायदा उठाते हुए ठग लोगों को अपनी जालसाजी में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं।

क्या करें और क्या न करें

विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी प्रकार की उंगली का निशान या बायोमेट्रिक डेटा किसी भी अपरिचित ऐप पर न डालें।

इसके अलावा अगर आपको किसी ऐप या सोशल मीडिया पोस्ट पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच का ऑफर मिले तो उसे नजरअंदाज करें। अगर आपने गलती से अपनी उंगली का निशान किसी संदिग्ध ऐप पर डाल दिया है तो तुरंत अपने बैंक खातों की जानकारी बदलें और अपने आधार कार्ड को लॉक कर दें। साइबर पुलिस को मामले की रिपोर्ट करें।

ये भी पढ़ें

SDM के बाद अब तहसीलदार का कारनामा, सरकार ने बिना समय गवाएं कर दिया निलंबित
करौली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / ALERT: फोन चलाते-चलाते ठगों के पास पहुंच रहा फिंगरप्रिंट, फ्री शुगर जांच के नाम पर नए तरीके से कर रहे ठगी

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरतपुर में बच्चों के झगड़े ने खड़ा किया बड़ा विवाद, दोनों पक्षों में खूनी कलह, 25 लोग घायल

भरतपुर

भैयादूज पर हुआ चमत्कार, जिंदा मिली तीन साल से लापता बहन, देखा तो एक दूसरे से लिपटकर रोए

भरतपुर

भरतपुर की सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से कैदी की मौत, संजय बिहारी मर्डर केस में काट रहा था सजा

Bharatpur Central Jail
भरतपुर

Rajasthan: जिस महिला से थे पिता के संबंध, उसी से अवैध संबंध बनाना चा​हता था तांत्रिक, बच्चे की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा

Golu-Murder-Case-1
भरतपुर

राजस्थान: सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बदलाव, नई व्यवस्था लागू; जानिए किसे नहीं मिलेगा लाभ

Pension Scheme government new order Rajasthan University teachers unanimously protest calling it inappropriate and impractical
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.