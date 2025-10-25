ALERT: फोन चलाते-चलाते ठगों के पास पहुंच रहा फिंगरप्रिंट, फ्री शुगर जांच के नाम पर नए तरीके से कर रहे ठगी

Fingerprint App For Free Blood Test: सोशल मीडिया पर इन दिनों साइबर ठगों की ओर से ठगी का नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें ठग शुगर जांच के बहाने लोगों से उंगली के निशान ले रहे हैं। इसमें लोग सामान्य हैल्थ चेकअप समझकर बिना सोचे-समझे अपनी उंगली के निशान दे रहे हैं, जिससे उनका आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैक हो जा रहे हैं।