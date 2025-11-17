Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

राजस्थान के इस BJP नेता पर पत्नी की हत्या का आरोप, ससुर बोले ‘शादी के बाद से थी थार की डिमांड’, 7 साल पहले हुई थी शादी

Bharatpur Crime: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा नेता आकाश फौजदार पर हत्या का आरोप लगा है। मृतका के पिता का कहना है कि 'शादी के बाद से लगातार दहेज में थार एसयूवी की मांग की जा रही थी।'

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Akshita Deora

Nov 17, 2025

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

BJP Yuva Morcha Leader Aakash Faujdar: भाजपा युवा मोर्चा के नेता की पत्नी की शनिवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पिता ने दामाद और ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। यह भी आरोप है कि पीहर पक्ष को बताए बिना ससुरालीजन अंतिम संस्कार कर रहे थे।

पिता का आरोप है कि दामाद आकाश शादी के बाद से ही बेटी से दहेज में थार एसयूवी की मांग कर रहा था। इसको लेकर आकाश और उसके परिजनों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। उसके शरीर पर चोट और गले पर निशान मिले हैं।

आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए ये लोग हमें बताए बिना अंतिम संस्कार करना चाहते थे। मैंने भनक लगते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया और शव कब्जे में ले लिया। रविवार को पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर पीहर पक्ष को सौंप दिया।

मामला बयाना क्षेत्र के पिदावली गांव का है। सेवर थाना प्रभारी सतीश चंद ने बताया कि शनिवार शाम कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि भाजपा युवा मोर्चा के नेता आकाश फौजदार (35) निवासी पिदावली की पत्नी प्रियंका (33) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस पर बयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाया। एफएसएल की टीम ने मौके पर सबूत जुटाए। प्रियंका के पिता ने उसके दामाद आकाश और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दी है।

कई बार हुई समझाइश…

मृतका के पिता ओमप्रकाश निवासी लुहासा गांव थाना नदबई ने रिपोर्ट में बताया कि बेटी प्रियंका की शादी आकाश के साथ 24 नवंबर 2018 को हुई थी। शादी में करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे। पति बार-बार दहेज में थार लाकर देने की मांग करता था। प्रियंका ने इस बारे में कई बार हमें बताया था। कई बार उसके ससुराल वालों को समझाने गए थे।

अब आकाश और प्रियंका भरतपुर शहर में सेवर थाना स्थित गणेश कॉलोनी में रह रहे थे। आरोप है कि गणेश कॉलोनी के मकान पर आकाश ने प्रियंका की हत्या की और शव को पिदावली ले गया। वहां उसके परिवार के लोग प्रियंका के शव का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। मैंने आकाश और उसके परिजनों को फोन किया तो वह गुमराह करते रहे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शव को चेक किया तो उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान और गले पर नीले रंग के निशान थे। प्रियंका और आकाश के एक बेटा युवराज (7) और बेटी काव्या (5) है। आकाश फाइनेंस का काम करता है। आकाश बीजेपी युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष (2021-22) के पद पर रह चुका है।

यह बोले थाना प्रभारी

मृतका के पिता की ओर से दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। इसमें पति आकाश, सास मछला और काका ससुर मुन्ना को आरोपी बनाया है। पुलिस मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है।

  • सतीश कुमार, थाना प्रभारी सेवर

जयपुर में मतदाता सूची तैयार कर रहे BLO ने ट्रेन से कटकर दी जान, सुसाइड नोट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप, पत्नी-बच्चे बेसुध
जयपुर
Jaipur News

Published on:

17 Nov 2025 09:34 am

Published on:

17 Nov 2025 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान के इस BJP नेता पर पत्नी की हत्या का आरोप, ससुर बोले 'शादी के बाद से थी थार की डिमांड', 7 साल पहले हुई थी शादी

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

