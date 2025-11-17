राजस्थान के इस BJP नेता पर पत्नी की हत्या का आरोप, ससुर बोले ‘शादी के बाद से थी थार की डिमांड’, 7 साल पहले हुई थी शादी

मामला बयाना क्षेत्र के पिदावली गांव का है। सेवर थाना प्रभारी सतीश चंद ने बताया कि शनिवार शाम कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि भाजपा युवा मोर्चा के नेता आकाश फौजदार (35) निवासी पिदावली की पत्नी प्रियंका (33) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस पर बयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाया। एफएसएल की टीम ने मौके पर सबूत जुटाए। प्रियंका के पिता ने उसके दामाद आकाश और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दी है।