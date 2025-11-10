Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

फरसे के वार से महिला की मौत, एक परिवार ने दूसरे परिवार पर किया हमला, गांव में पुलिसबल तैनात

कामां थाना क्षेत्र के बझेरा गांव में रविवार शाम एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Nov 10, 2025

फोटो पत्रिका

डीग। कामां थाना क्षेत्र के बझेरा गांव में रविवार शाम एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। हमले के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिसबल तैनात किया गया है। आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। पुलिस सभी की तलाश कर रही है।

गांव के लोगों ने ही किया परिवार पर हमला

बझेरा गांव निवासी रामप्रकाश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 9 नवंबर की शाम करीब सात बजे उनका परिवार उत्तर प्रदेश के महरौली से अपने गांव लौटा था। परिवार की गाड़ी जैसे ही गांव में प्रताप के घर के सामने पहुंची, तो प्रताप और उसके घरवाले लाठी, डंडे, फरसे और बंदूक लेकर अपने घर के सामने बैठे थे। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया। तभी गोपाल ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके परिवार पर हमला बोल दिया।

लाठी-डंडों से हमला

गोपाल ने रामप्रकाश के चाचा हरिसिंह के सिर पर फरसे से वार किया। वहीं शिवम ने हरीसिंह की मां श्यामवती के सिर पर फरसा मारा। अन्य लोगों ने परिवार की महिलाओं और पुरुषों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुन गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी पक्ष वहां से फरार हो गया।

बुजुर्ग महिला की मौत

घटना में रामप्रकाश के परिवार के 6 लोग घायल हो गए। सभी को कामां अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत में श्यामवती को आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया। जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह श्यामवती की मौत हो गई।

रामप्रकाश ने बताया कि उनकी प्रताप के परिवार से कोई रंजिश नहीं थी। उन्होंने बेवजह हमारे परिवार पर हमला किया। फिलहाल पुलिसबल बझेरा गांव में तैनात है। गांव में शांति बनी हुई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 03:40 pm

Published on:

10 Nov 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / फरसे के वार से महिला की मौत, एक परिवार ने दूसरे परिवार पर किया हमला, गांव में पुलिसबल तैनात

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के शिक्षा विभाग का सभी स्कूलों को आदेश

Rajasthan Education department orders all schools these children provide free spectacles
भरतपुर

Bharatpur : अब ऋतु बनावत ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, आखिर उच्चैन एसडीएम से क्यों नाराज हैं दोनों विधायक

Rajasthan Bharatpur Bayana MLA Ritu Banawat has written a letter to CM Bhajan Lal why two MLAs are angry with Uchchain SDM
भरतपुर

Aadhaar Update : आधार अपडेट कराना हुआ महंगा, यूआइडीएआइ ने बढ़ाया संशोधन सेवा शुल्क, जानिए नई दरें

Aadhaar update expensive UIDAI hikes amendment service fee Know new rates
भरतपुर

Rajasthan Crime News : लिफ्ट के बहाने विधवा से किया बलात्कार, चप्पे चप्पे में आरोपी को तलाश रही पुलिस

Rajasthan Crime News widow was raped on pretext of giving her a lift Bharatpur police are searching accused
भरतपुर

भरतपुर में डेढ़ साल से खाली है जिला प्रमुख का पद, राजनीतिक दांव-पेंच जारी, प्रियंका मायूस

Bharatpur zila pramukh post vacant political maneuvering continues Priyanka is disappointed
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.