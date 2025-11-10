फरसे के वार से महिला की मौत, एक परिवार ने दूसरे परिवार पर किया हमला, गांव में पुलिसबल तैनात

बझेरा गांव निवासी रामप्रकाश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 9 नवंबर की शाम करीब सात बजे उनका परिवार उत्तर प्रदेश के महरौली से अपने गांव लौटा था। परिवार की गाड़ी जैसे ही गांव में प्रताप के घर के सामने पहुंची, तो प्रताप और उसके घरवाले लाठी, डंडे, फरसे और बंदूक लेकर अपने घर के सामने बैठे थे। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया। तभी गोपाल ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके परिवार पर हमला बोल दिया।