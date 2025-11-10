फरसे के वार से महिला की मौत, एक परिवार ने दूसरे परिवार पर किया हमला, गांव में पुलिसबल तैनात

फोटो पत्रिका
डीग। कामां थाना क्षेत्र के बझेरा गांव में रविवार शाम एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। हमले के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिसबल तैनात किया गया है। आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। पुलिस सभी की तलाश कर रही है।
बझेरा गांव निवासी रामप्रकाश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 9 नवंबर की शाम करीब सात बजे उनका परिवार उत्तर प्रदेश के महरौली से अपने गांव लौटा था। परिवार की गाड़ी जैसे ही गांव में प्रताप के घर के सामने पहुंची, तो प्रताप और उसके घरवाले लाठी, डंडे, फरसे और बंदूक लेकर अपने घर के सामने बैठे थे। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया। तभी गोपाल ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके परिवार पर हमला बोल दिया।
गोपाल ने रामप्रकाश के चाचा हरिसिंह के सिर पर फरसे से वार किया। वहीं शिवम ने हरीसिंह की मां श्यामवती के सिर पर फरसा मारा। अन्य लोगों ने परिवार की महिलाओं और पुरुषों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुन गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी पक्ष वहां से फरार हो गया।
घटना में रामप्रकाश के परिवार के 6 लोग घायल हो गए। सभी को कामां अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत में श्यामवती को आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया। जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह श्यामवती की मौत हो गई।
रामप्रकाश ने बताया कि उनकी प्रताप के परिवार से कोई रंजिश नहीं थी। उन्होंने बेवजह हमारे परिवार पर हमला किया। फिलहाल पुलिसबल बझेरा गांव में तैनात है। गांव में शांति बनी हुई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
